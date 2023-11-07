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要聞

查投訴張翔事件 孫德基許偉強任專組非校委成員

【明報專訊】香港大學校委會正調查多封匿名電郵投訴校長張翔事件，繼上月初成立專責小組跟進，主席王沛詩昨日宣布委任兩名非校委成員加入小組，分別是審計署前署長孫德基及資深大律師許偉強，重申在12周內交報告。據悉校委會以高票數通過兩人加入小組，王沛詩會後稱「很多人贊成這兩位（出任）」，指二人未曾任港大校委，加上熟悉香港事務、在各自範疇公認為有貢獻。

校委會：對事不對人處理投訴

港大校委會上月成立5人專責小組，當中3名校委成員分別是任小組主席的立法會議員吳永嘉，施文信和趙子翹。王沛詩昨在校委會特別會議後晤傳媒，指孫德基對審計相關事項有經驗，許偉強對民事案等尤其有經驗。校委會昨發聲明指小組「以事實為基礎，對事不對人的態度，公平、公正、嚴謹地處理所有投訴」。

孫曾任審計署長 許為資深大狀

翻查資料，孫德基和許偉強非港大校友。孫2012年7月獲時任特首梁振英委任為審計署長，做了6年半後退休。由於有別過往由資深公務員晉升，孫當年屬「空降」，其時有意見認為他與梁關係密切。他自2008年7月起獲委任為非官守太平紳士，2012年曾任城大校董會主席。

許偉強於2016年獲委任為資深大律師，去年通過大灣區律師執業試。據許所屬的天博大律師事務所網頁所示，他曾在港鐵沙中線工程獨立調查委員會聆訊中，代表政府一方。另外，政府2015年因多個屋邨食水含鉛超標召開調查委員會，許是代表該會的大律師。許2018年起亦擔任消委會增選委員、消費者訴訟基金管理委員會成員。

港大校委會風波發酵至今逾月。事緣9月底校委會全員收到匿名郵件，內容針對校長張翔，指控他換校長座駕沒招標、指定選寶馬；遴選醫學院院長和副校長時選獵頭公司亦沒招標，其中要求醫學院院長「具美國高校經驗」；處理內地捐款做法不當等。張翔發聲明指所有指控「全是憑空揑造的惡意抹黑」。張翔日前與特首李家超赴上海，張在當地簽訂滬港合作會議機制相關合作備忘錄。

此外，警方日前接報懷疑有人泄露一院校的文件及資料，暫列求警調查，由港島總區重案組跟進。校委會本科生代表戚由康稱曾自願赴警總助查，提供情報。王沛詩昨稱不知報警事件來龍去脈，亦無人因此聯絡她。

相關字詞﹕許偉強 孫德基 王沛詩 張翔 港大校委會 香港大學

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