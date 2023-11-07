慢病共治335醫生參與 油尖旺多北區少 下周一推 服務滿45歲者 關注團體憂偏遠區額滿

醫衛局：可選醫生不宜比較 料初期足應付需求

醫務衛生局回覆稱，市民除可選擇居住地區醫生，也可因應工作地點或其他需要選擇就診方便及合意的醫生，故不宜單以地區居住人口比較。醫衛局稱地區康健中心和康健站共逾15萬會員，當局正繼續處理其他醫生申請，故醫生人數會陸續增加，在計劃初期數百名醫生已足夠應付需求。

本報翻查計劃專題網站，發現18區參與醫生人數懸殊，油尖旺區最多，其次為中西區、有35名醫生參與，離島區最少、僅7名醫生，北區、南區、荃灣區及大埔區介乎8至10名。若將各區醫生人數與統計處去年年滿45歲人口比對，油尖旺區醫生與人口比例為1：2635，北區、荃灣區及南區則達1：1.7萬至1：2.1萬（見圖）。惟數據無顯示相關人口中，有多少沒有已知慢病病歷、即合資格參加者。名單亦顯示5名醫生已暫停接收新症。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，勞動人口聚集的油尖旺及中西區，一向較多醫生開診所，故最多醫生參與很合理，冀計劃能讓市民跨區配對醫生，以免較少醫生地區太爆滿。他稱不少年滿45歲者未退休，或選擇在工作地區配對醫生，但放假時未必願跨區參加康健中心活動，建議讓市民同時參與居住和工作地區康健中心活動。

林正財倡工作地區配對醫生

居住區登記康健中心會員

基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財稱，撇除有否參與計劃，油尖旺及中西區醫生對人口比例較高，反映本港家庭醫生概念薄弱，否則醫生執業地點與居住人口關聯更強。他預計計劃反應慢熱，不擔心初期有醫生「太爆滿」。

林稱計劃主要針對45至60歲勞動人口，料傾向在工作地區配對醫生，亦准跨區配對，建議市民在居住地區登記為康健中心會員，再配對工作地區醫生，更方便生活路線。

政府倡收150元 有醫生收800

收費方面，政府建議醫生於治療階段每次診症收150元，有265名醫生、即近八成將共付額定為150元或以下，其中3人免費診症。9人共付額為400元或以上，最貴為一名中環執業的家庭醫學專科醫生，收800元。

兒科專科醫生陳德仁將共付額設為500元，他向本報稱雖然很支持基層醫療，惟銅鑼灣診所租金高，擬定收費時要計算成本效益，又稱自己替病人診症較詳細、每次至少15分鐘，「有些人可能花3分鐘看一個症，你定位不同就做不同東西，譬如你去半島（酒店）食嘢，同去其他地方食嘢都唔同啦」。

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