全年GDP預測本周公布 低於年初估算

陳茂波指出，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。他表示，未來須繼續提升香港競爭力，並透過科技的創新和應用增添經濟動力，如推動金融科技發展。

另外，陳茂波昨日在上海出席第六屆中國國際進口博覽（相關新聞刊A11），他致辭時指香港正發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，去年在港發行的綠色和可持續債務已超過800億美元，當中綠債佔亞洲市場三分之一。他說會繼續加快構建綠色科技產業的生態圈，以及在綠色標準制定、項目認證和人才培訓等方面的工作，讓香港成為對接綠色資金和綠色項目的首選融資中心。

同樣有出席上海進博會的特首李家超致辭時稱，香港除發揮獨特的連接平台角色優勢、為國家「引進來、走出去」外，更為企業和國際提供高增值服務，形容香港不單是「超級連繫人」，更是「超級增值人」。他又表示，曾與上海市委書記等會面，並簽訂5份合作協議，涵蓋職業及高等教育、科研等，全方位推動兩地開拓更多領域的合作發展。