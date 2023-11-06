2010年完成結構修葺 料可保存至2025年後

2005年為老屋邨推「勘察計劃」

首輪42邨評維修效益 2018年全已修葺

房委會2005年推出首輪「全面結構勘察計劃」，為樓齡接近或超過40年的的公共屋邨詳細勘察，涵蓋42個屋邨。計劃旨在確定樓宇結構是否安全，以及是否值得透過修葺及鞏固工程繼續保留，否則拆卸或重建。勘察結果顯示，經結構修葺工程後，該批樓宇可持續保存至少15年，而首輪各屋邨的修葺工程已相繼於2018年或之前完成。

改善工程涉重鋪室內電線廁廚設防水層

以彩虹邨改善工程為例，房委會當時採用「無障礙通道，綠化，活力化」為主題，做結構維修、改善行人通道、增設升降機 、增加綠化和長者健體設施、重鋪室內電線、廁所及廚房鋪設防水層等6個項目；具體工程包括為3幢7層高樓宇，即金漢樓、金碧樓和金華樓建造升降機，以及為高座大廈的空格修葺和改良結構，以紓解樓宇長期受天雨影響和混凝土剝落困擾等，房委會共花約8332萬元。

至2018年底，房委會展開第二輪勘察計劃，涵蓋另外71個屋邨，至去年底共完成17個屋邨勘查，餘下54個屋邨勘查預計於2032年前完成。不過，近年彩虹邨的樓宇及設備老化問題備受居民關注，該區區議員屢接到居民反映，指單位出現石屎剝落，走廊天花及牆身亦有多處修葺痕迹，及康樂設施有失修等情况。