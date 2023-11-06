金碧酒家伴街坊一甲子 負責人：一定不捨，會哭

阮寶貞稱金碧酒家60年來主力接待「老友記」，不少鄰里即使搬走，亦每年相約在酒家不見不散，左右鄰里感情深厚，每日接待客人如接待朋友。她指接手酒家的兄弟姊妹從未想過清拆屋邨後的後續，因「沒得驚」，現亦未接獲房署消息，只能繼續「做住先」。目前酒家最快的可訂位日期已去到下月。

同樣見證着彩虹邨歷史的還有「旗昌辦館」。第三代負責人的丁先生說，若要清拆該邨「唔捨得一定有」，但面對不少街坊已逐步搬走，愈來愈多新移民搬入，昔日情懷漸少，加上屋邨樓齡高，店舖內部較殘舊，認為清拆重建屬必然，需呼應時代轉變。

辦館：街坊逐步搬走 舊情懷漸少

居於彩虹邨約20年的71歲歐婆婆，與孫兒一家六口住在金華樓。她指有別其他屋邨，彩虹邨設備一應俱全，例如有小學和籃球場等，孫兒每日放學可到球場玩耍，度過應有的童年，且邨內外互相熟悉，亦不時有市民慕名而來打卡，熱鬧非常，認為日後難於新屋邨再見此情此景，惟期望能安置到同區屋邨。居於該邨約7年的張小姐說，若重建消息屬實，期望能安置於交通便利的屋邨。

據房委會調遷安排，會盡量以重建屋邨附近合適的遷置資源遷置受屋邨清拆影響的住戶，若受影響住戶有意選擇其他區域屋邨的翻新單位，亦可提出申請，如有合適資源，房委會會盡量安排。商戶方面，因應重建屋邨，他們亦可獲發特惠津貼及獲得參與局限性的投標機會。