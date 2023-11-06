樓齡60 彩虹邨選定重建料分期拆 涉7400伙 團體推斷宏照道項目作安置

明報記者 區慧盈

房委會正推行10個公屋重建項目，特首在去年《施政報告》提出再多選一個屋邨展開重建研究，並原定今年中公布，至今未有消息。房屋署回覆表示，房委會一直按其政策和4個基本原則，即樓宇的結構狀况、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適遷置資源，以及原址重建的潛力，就實際情况謹慎考慮是否重建個別屋邨。至於因應《施政報告》提出多選一條屋邨展開重建研究，房署稱將適時公布結果。

原定年中揭盅 消息：年底區選後公布

按目前政策，房委會定期評估高樓齡公共屋邨，以確保樓宇狀况安全及適合住戶居住。房委會現時有10個正在進行中或規劃中的重建計劃，包括白田邨（較舊部分）、美東邨（較舊部分）、石籬中轉房屋、華富邨、西環邨、馬頭圍邨、業安工廠大廈、穗輝工廠大廈、宏昌工廠大廈及葵安工廠大廈。經初步估計，上述10個重建計劃共清拆約1.7萬個住宅單位及4800個工廠大廈單位，料未來可提供共約3.2萬個住宅單位。

據了解，因應去年《施政報告》的提議，房委會早於今年展開研究，但在挑選屋邨上面對阻滯，難趕及今年《施政報告》前公布結果，最終延至今年底公布。消息稱，由於彩虹邨於1962至1964年落成，樓齡較高，且屬較大型屋邨，涉及約7400個單位，故房委會選定重建彩虹邨，並將分期進行。

消息：選址彩虹邨因樓齡高較大型

以已宣布重建、位於南區的老牌公屋華富邨為例，該邨於1967年落成，提供逾9100個單位，規模及樓齡均與彩虹邨相近。按計劃，華富邨分3期計劃重建及搬遷，預計於2041年才完成整個搬遷工程，換言之由2014年提出重建至完成計劃，需時約27年。

公屋聯會總幹事招國偉表示，由於彩虹邨伙數多，料亦需分兩至三期重建及搬遷，情况與華富邨相若。他續稱，由於重建屋邨會原區安置住戶，顧及未來鄰近落成的公營房屋項目，料位於觀塘宏照道公營房屋項目較大機會用作安置首批住戶。

議員料需時最少20年

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，以60年樓齡的屋邨以言，一般不少單位內部會有石屎剝落及裂紋情况，維修成本漸高。他認為，若能重建高齡屋邨，有助減輕維修成本，以彩虹邨為例，由於鄰近舊機場，當時興建樓層有限，預計重建後可興建約40層高的公屋樓宇，提供更多單位予居民，故贊成建議。惟他強調，重建屋邨前提是周邊有遷置資源，料若以滾動形式，即邊安置邊分批重建，並參考白田邨例子，料彩虹邨整個重建亦需花至少20年以上。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒說，本港有不少屋邨樓齡達50年或以上，隨着公屋供應漸趨穩定及達標，認為當局有條件將重建屋邨的議題排上議程。

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