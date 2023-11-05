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料百人曾打「消脂針」 多兩女被捕

【明報專訊】多名市民稱​早前接受​有減肥功效的溶脂注射服務，其後出現皮疹、硬塊和膿腫。警方前晚拘捕多兩人，包括涉嫌無牌行醫的施針者及中介人。據了解，當局估計最少100人曾接受相關注射。衛生署稱，昨多一人稱曾接受相關注射服務後出現相關病徵，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組增至16名女子。

警方稱，深水埗重案組調查案件，前日在長沙灣區拘捕27歲林姓女子，涉嫌無牌行醫，以及在中區拘捕26歲歐姓女子，涉嫌協助無牌行醫，案件仍調查，不排除更多人被捕。據了解，被捕的林嘉希涉嫌無牌為客人施針，歐芷蕎則涉在網上轉介客人打針，二人一度被警方通緝。連同早前被捕的27歲女子蔡華欣及36歲女子黃靜靜，警方共拘捕4人。

疑感染群組累計16人

衛生署表示，現時懷疑膿腫分枝桿菌感染群組共涉及16名女子。截至昨午1時，衛生防護中心共接獲9宗查詢，4名25至32歲的女子稱曾接受相關注射後出現病徵，較前日多一人。中心昨未發現新的涉事處所，再次呼籲曾光顧「女悅醫美（Gals Glam Beauty）」、「女悅醫美（Gals Glam）」及「渼生堂（Ching's Beauty）」並接受相關注射及懷疑出現症狀者，盡快求醫及聯絡中心。

一店稱無辜 指被捕醫生屬兼職

另外，警方周三搜查旺角彌敦道749號愛都婚禮中心12樓的「自然肌（Natura）」，檢取一些Botox及透明質酸。該店昨有營業，於Instagram稱「無辜」，稱其中一個27歲被捕人在其店兼職醫生，警員及衛生署人員曾上門找涉事醫生，職員遂協助他們「呃」涉事醫生到店協助調查，強調該店並無提供涉事針劑。據悉在該店被捕的27歲蔡姓女子，涉非法販賣第一部分毒藥及銷售或擁有未註冊的藥品，已獲保釋，暫未發現有人於該店注射後不適。

醫生：膿腫分枝桿菌治療需時「幾煩」

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，膿腫分枝桿菌廣泛存在於環境，注射步驟其中一步、或其中一個儀器受污染，已可感染。林稱今次傳染人數不少，估計涉及共用器材或消毒不足，不排除該批藥物本身受感染，但他認為可能較低。林續說，打不同種類的針都有可能感染該菌，但要了解涉事處所及人員如何施針才能進一步評論。他說，治療膿腫分枝桿菌需用特定針劑抗生素，要較長時間治療，形容是「幾麻煩嘅細菌」，視乎感染位置，若只停留於表面可選擇移除感染組織。

相關字詞﹕消脂針

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