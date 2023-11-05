劏房廁沒牆「必不容」 社協料佔三成 「劣質」定義待商 何永賢：只分合格否不分級

據政府早前公布《長遠房屋策略》周年進度報告推算，全港料約9.36萬戶居於分間樓宇單位；涉及板間房、牀位及閣樓則有約3200戶。

何永賢昨在商台《政經星期六》表示，工作組首次會議上，各部門及政策局就其政策範疇已做的工作、可能或可以做的工作，以及預計面對的問題初步交流跟進，統計處亦有提供數據，介紹如何協助掌握劏房情况。何形容首次會議踏出第一步，有信心10個月內籌謀好相關工作，向特首報告。

一單位分上下格亦納考慮

工作組工作方向之一是為劏房居住環境設最低標準。何永賢說，首次會議未深入討論「劣質劏房」定義，但舉例「洗手間沒有牆或房隔開、門亦沒有；在馬桶旁邊睡覺，這麼差劣的衛生環境，一定『唔得』」；至於一個單位水平分上和下格、俗稱「樹屋」的劏房、住戶不能在間隔站立，以及通風不足者，當局亦會於蒐集意見時考慮。她說，政府了解到坊間有提議，包括規定劏房樓底高度、窗戶通風、人均面積等。

僅僅不合格可「補考」

早前有報道引述何永賢稱政府規管劏房時或設分級制，何昨澄清，非要為劏房分級，而是訂立標準，就如考試般有合格、不合格，至於僅僅不合格可提供機會「補考」，在指定時間內修正，以符合當局訂定的最低標準。

難一步取締 免租客流離失所

工作組須於未來10個月針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法。何永賢稱，有聽到意見提出建立劏房登記制度，會細心考慮相關行政手段、需否有法例配合、現行消防及建築物條例規管範圍是否足夠等，以求令規管更全面。何又說不能一蹴而就，處理「劣質劏房」定義時需落地調研，不想令一些劏房被取締的租客「流離失所」。

被問及政府有否估計過現時多少劏房衛生環境、消防不符要求，何永賢說詳細數字仍待掌握。至於現時不適切居所住戶若希望短期內改善環境，何稱現時政策已提供選擇，相關住戶可考慮申請過渡房或簡約公屋，在港九新界均有選擇，而社工會協助相關居民適應社區生活。

不過何強調，當局不希望將劏房與輪候公屋直接掛鈎，否則或變相鼓勵市民透過住劏房換取提早上樓。

鄭泳舜倡藉登記確保符最低標準

社協早前就「劏房最低標準」定義提出多項建議，包括一人居住面積最少有7平方米、二人以上人均5.5平方米等；不可多於5個或以上分間單位；廚廁須分隔等。施麗珊認為，日後若要落實限制人均面積，可要求業主與租戶訂租約時列明居住人數，以資當局執法跟進。她又認為當局若要取締「劣質劏房」，需同時訂立劏房起始租金，否則供應減少下租金或上升，加劇基層負擔。

鄭泳舜則建議，日後可透過劏房登記制度確保符合最低標準，當局巡查時可一併檢視人均面積等要求是否達標。

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