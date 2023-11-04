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「聽議員建議」 運輸局轉軚 允倍增白牌車刑期

【明報專訊】政府提出修例，提高非法出租汽車或載客取酬（俗稱白牌車）罰款額及延長扣押車輛和吊銷車輛牌照期限，未建議提高監禁期。航運交通界立法會議員易志明提修正案，建議當局加重監禁期，政府前晚以書面回覆立法會稱，原擬修例方案已具阻嚇力；惟昨早在相關法案委員會討論後改為接納易志明的建議，當局將提修正案，從事白牌車最高監禁期擬提高一倍，由現時首次定罪監禁3個月增至6個月，再次定罪由6個月增至12個月。

首定罪最高囚半年 延長釘牌至半年

立法會《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》委員會昨日開會，討論前者修例方案。方案建議，從事「白牌車」的罰款由初犯5000元增至1萬元，再犯由1萬元增至2.5萬元；並延長釘牌及扣押車輛期限，初犯由3個月增至6個月，再犯由6個月增至12個月，但未提加監。針對的士，當局建議濫收車費、拒載、兜路、損壞和更改的士咪表等引入兩級制罰則，初犯維持現有最高罰1萬元及監禁6個月，再犯須加重，罰2.5萬元及監禁12個月。

易志明：扣車可另租車重犯 乏阻嚇

易志明稱，白牌車司機被扣車後可租其他車重犯，只延長扣車期未起阻嚇作用，沒提高白牌車罪行監禁期不合理，故提修正案，建議提高白牌車罪行最高監禁期，與的士罪行兩級制看齊。

運輸及物流局前晚書面回覆立法會稱，白牌車罪行與的士罪行性質不同，難直接比較；如再犯囚12個月，會達危險駕駛最高刑罰水平，維持現有刑期合理。局方昨首次回應時仍維持看法，指扣押車輛令車主及司機失經營工具阻嚇已夠，其後多名議員支持修正案，當局最終稱經仔細考慮及聽取議員意見後，將按易志明的建議提修正案。

議員陸頌雄倡議直接立法打擊白牌車平台公司，「擒賊先擒王」。局方稱正審視現行法例有否加強規管網約平台的相關條文；正留意一宗網約平台司機就未獲簽發「出租汽車許可證」提出司法覆核的進展，案件或對規管制度有影響。翻查資料，2018年兩名Tesla電動車車主有意擔任Uber司機，向運輸署申請「出租汽車許可證」被拒，前年入稟高院提司法覆核。

修例亦建議引入「的士車隊」，車隊須安裝行車記錄器，資料由司機保管。對於會否要求全港的士安裝「中央雲端攝錄系統」，局方指涉安裝費等，須小心考慮，承諾與業界商討。車隊亦須提供網約渠道，多名議員倡議政府統一提供，委員會主席陳健波未指示局方回應，僅着政府考慮。條例草案暫定下月13日交立法會恢復二讀辯論。

相關字詞﹕的士車隊 運輸及物流局 的士 易志明 白牌車

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