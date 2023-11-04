拆局：今有過渡房簡屋 發牌制阻力大減

當年各部門互推 今只談「怎樣做」

2013年「長遠房屋策略督導委員會」發表公眾諮詢文件，提出透過發牌制度以規管劏房質素，據悉當年政府內部對哪一個部門負責曾有多番爭論，有曾參與的前官員憶述，當時房屋局主導討論，但多個部門均以不同理由推搪，例如民政事務總署稱已負責牀位寓所，屋宇署已承擔建築物安全等，政府高層亦未能擺平分歧。反觀現屆政府取態比以往進取，對解決劏房問題由「做與不做」變成「怎樣做」。

事實上，特首李家超「以結果為目標」的施政作風，亦屬決心處理劏房問題的最大助力。從昨日首次會議參與官員的陣容，充分反映當局有「底氣」解決劏房問題。

另一個有利推動劏房發牌或登記制度的條件，是照顧有需要遷出居民住屋需要的房屋資源「到位」。正如今年《施政報告》提到，整體房屋供應量增加，尤其擬建約2萬伙過渡房屋及3萬伙簡約公屋，正好為解決積累多年的劏房問題帶來契機。當年長策諮詢推動劏房發牌失敗，最大原因是不少人憂慮規管劏房後會推高劏房租金，加上當年缺乏中轉或過渡房屋供應，很多人擔心基層住戶難覓居所棲身。

2014年發表的長策諮詢報告提及公眾對劏房發牌「有相當大的保留」，但亦指若有如過渡房屋等配套，部分民間團體會較願接受。且看當年報告留下的「伏筆」，會否是政府突破過去障礙的關鍵。