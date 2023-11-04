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劏房組定5方向 無意大辯論 規模大涵1司5局7部門 組長黃偉綸：廣納各界意見

【明報專訊】《施政報告》宣布成立「解決劏房問題」工作組，擔任組長的財政司副司長黃偉綸昨日主持首次會議，主要成員為決策局及相關部門首長或代表，包括1司、5局及7個部門首長，層次較過去同類架構高。據了解，工作組無意展開「土地或劏房大辯論」，不會有大規模諮詢，重點工作只為劏房設最低標準及找出取締方法。黃偉綸昨表示會抓緊時間展開工作，並廣納社會各界意見。社區組織協會建議政府多聽團體及持份者意見，避免所定標準難解劏房戶困境。有立法會議員認為，跨部門工作組顯示政府團結解決牽連多方面的劏房問題。

不大規模諮詢 無「點心紙」選項

綜合兩個消息渠道表示，今次工作組有別於過往「土地大辯論」展開大規模公眾諮詢，不會制定選擇讓市民討論，「不存在『點心紙』」，爭取10個月內集中就目標提建議，其間向有關團體蒐集意見。翻查資料，「土地供應專責小組」任期由2017年9月至2019年2月，其間於2018年4月至9月展開5個月公眾諮詢，提出18個選項供社會討論及取捨，經梳理逾29,000份問卷、3000個抽樣電話訪問及近70,000份公眾意見後，向政府提交報告。

研設最低標準提取締方法

工作組昨首次開會，訂出5個工作方向，包括為「劏房」居住環境設定立最低標準、對不合最低標準的「劏房」提出取締方法等（見表）。與會成員討論整體工作計劃及安排，各政策局及部門分享劏房問題的各種關注事項，例如劏房執管、濫收水電費、消防安全、取締不符標準劏房後的過渡及後續安排、劏房數據蒐集、扶貧工作等。

黃偉綸在新聞稿表示，劏房問題牽涉數以萬計家庭的福祉，惟此問題不是一個可一蹴而就便處理到的短期目標，會抓緊時間開展工作，並會廣納社會意見，以期準確解決劏房問題。

據工作組成員名單，除黃偉綸及房屋局長何永賢分別出任正副組長，其餘成員包括發展局、勞福局、環境及生態局和民青局4個政策局長；部門則有房屋署、屋宇署、機電署、消防處等的首長，合共1名副司長、5名局長、7個部門首長，以及政府經濟顧問（見表）。

翻查資料，今屆政府另有「公營房屋項目行動工作組」同樣由黃偉綸主持，成員包括4名局長及12名部門首長。上屆政府設立的「土供組」，官方成員包括發展局長、環境局長、運房局長、發展局兩名常任秘書長、土木工程拓展署長、地政總署長及規劃署長。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣稱，劏房問題牽扯多方面，舉例若推發牌制度，除由民政事務總署負責執管，也需食環署協助管理環境衛生、社署負責住戶福利需要等，相信今次工作組在副司長和多名局長帶領下，部門之間能更有效合作。

梁文廣料有效合作 社協：沒民間代表

告別劏房行動召集人、立法會議員鄭泳舜表示，工作組應盡早計劃安置將來受取締劣質劏房影響的居民，而未來約5萬個簡約公屋及過渡房屋單位落成，如何分配等細節需早日計劃。

社協副主任施麗珊表示，工作組沒有民間代表，擔心日後所定義的劣質劏房標準與市民期望有落差，冀政府多聽劏房居民、業主和團體等相關持份者意見。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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