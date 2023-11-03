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12．4起泰國800萬店接受轉數快支付 即時兌換

【明報專訊】金管局總裁余偉文昨日宣布，自12月4日起，香港的支付系統轉數快（FPS）和泰國的PromptPay將實現互聯互通，港人可使用轉數快在泰國約800萬間商戶掃描二維碼付款，貨幣兌換為立即進行，市民毋須兌換泰銖；泰國旅客亦可於香港5萬間接受轉數快支付的商戶，以PromptPay付款。金融界立法會議員陳振英建議港人在泰國信譽良好商戶、且金額較小才使用轉數快，以免受騙而蒙受損失。

港5萬店可用泰PromptPay 料利零售

余偉文說，目前仍商討詳細的結算和兌換方式，但希望兌換服務便捷，並保持具競爭力的兌換價格，不會因太貴而令用家卻步。他說轉數快有逾1200萬用戶，PromptPay在泰國亦被廣泛應用，雙方系統完全可以應對增加的交易量。

在泰港人胡慧冲向本報說，有人會擔心在泰國展示護照換錢時，會被盜用資料，若匯率理想，相信可吸引市民使用電子支付，毋須特意到找換店排隊兌換外幣。他說，泰國人常用電子支付，新措施可便利泰國人來港消費，間接可振興香港旅遊業，「不用換錢，買張機票就過來（香港）」。

胡慧冲：若匯率理想可吸客

陳振英表示，今次轉數快與泰國互通具重大意義，早前香港與內地、泰國及阿聯酋展開「貨幣橋」項目，央行之間作數碼貨幣互通及結算，今次試行與泰國在零售層面上互動，下一階段或可與阿聯酋互聯互通，向無現金結算踏出一大步，鞏固本港金融科技城市形象。

陳振英：與日韓擴合作有局限

陳振英說，由於需做到即時兌換，兩地系統互通十分重要，而泰國央行與金管局合作已久，推出時可減少事故發生。至於新加坡已與更多國家合作電子支付，他認為要按香港實際需要，日本、韓國及泰國一向是港人熱門外遊點，但日本電子支付不流行，韓國亦與金管局合作不多，「要看同哪一邊央行比較熟，香港人使用機會有幾高」。

批發及零售界立法會議員邵家輝向本報稱，香港一直有不少泰國旅客，新措施方便他們在港消費，對香港零售市場是好事。他說香港在增加電子支付點方面需「繼續努力」，但近年步伐加快，不少商戶加入電子消費券行列，希望有更多優惠吸引商戶，期望香港電子支付可與更多國家及地區互通。

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