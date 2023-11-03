料七成樓面全撥公營屋無首置 議員：可再調整

政府2020年推出土地共享先導計劃，提出每個項目新增住用總樓面面積中，不少於七成撥作政府屬意的公營房屋或首置單位，但一直未公布是興建公營房屋抑或首置。

由於當局已將土地共享3個項目納入公營房屋造地情况，立法會發展事務委員會委員林筱魯說，按最新安排，估計當局目前擬將3個項目七成單位全數撥作公營房屋，而非首置；惟他認為項目尚未動工，此規劃仍屬非常初步，日後或可按需求再規劃，他歡迎保留彈性。

房屋署回覆查詢時承認首置單位計入私營房屋供應目標內，並指雖然首置單位包括資助成分，但政府只會在不影響公營房屋供應的前提下提供首置單位。署方表示，政府已覓地於未來10個年度（2024/25至2033/34）可興建約41萬伙公營房屋，包括於第二個5年期內落成的3個土地共享項目；房委會會保留房屋類別彈性，以配合公屋、綠置居及其他資助出售單位的需求轉變。