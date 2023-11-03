「土地共享」減1280伙公營 單位加大 議員料因預計供應量達標 利規劃生育

明報記者 區慧盈

發展局：整體公營屋樓面不變

發展局回覆查詢表示，公營房屋單位供應數目會因應詳細設計、政府政策等原因而有所調整，包括上述3個土地共享先導計劃項目。局方表示3個項目整體公營房屋樓面維持不變，項目的公營與私營房屋樓面比例仍是七比三，承認因公營房屋單位數目減少，單位面積加大。

顧問小組未商討 未到最後規劃

據悉，政府的顧問小組仍未就上述項目更改單位數量開會商討。另有消息稱，由於上述3個項目尚未到最後規劃程序，故仍可因應實際環境調整細節，認為修改屬常見，並相信有關單位數量調整，已配合未來公營房屋整體供應。

3項目1.38萬伙公營 平均588呎

政府於2020年推出「土地共享先導計劃」，並於今年5月宣布延長計劃至明年5月。該計劃至今共接獲6宗申請，其中3宗包括元朗蠔洲路、元朗朗屏路永寧村、大埔社山路項目，於去年底獲顧問小組支持及行政會議原則上同意，換言之計劃可進入規劃程序，最快2025年展開工程。據發展局去年公布，當時預計3個項目共可提供逾2.1萬個單位，包括約1.5萬個公營房屋單位。

最新公布的資料顯示，3個項目提供的公營房屋單位數量均下調，分別減少170個、320個及790個單位（見表），最新共建1.38萬伙公營屋；若以其總樓面面積不變作估算，3個項目的平均單位面積可增加46至53平方呎不等，當中元朗蠔洲路項目每個單位平均面積591平方呎。此外，3個項目中，大埔社山路項目最遲建屋，其「預計可供建屋年度」為2028/29；其餘兩個項目則為2027/28年度。

林筱魯：料可供更多三房戶

任職規劃師的立法會發展事務委員會委員林筱魯估計，因未來10年公營房屋供應量已「爆額」，當局目前有彈性調整單位面積。他推算，若項目平均單位面積達約580平方呎，料最終興建的單位面積約300至700平方呎，可提供較多三房單位。

林說，公營房屋單位面積增加後，有意購買的人可作較長遠的家庭規劃，即毋須由細單位再轉大單位，認為或有助計劃生育。他又說，當配套如房屋到位後，當局亦應考量如何平衡及提高市民購買單位的負擔能力。

本研社：綠置居證細單位賣唔出

本土研究社成員黃肇鴻稱，過去兩次推出的綠置居如青衣青富苑等均因面積太細而滯銷，反映「細單位賣唔出」。他說，土地共享項目一向透明度較低，雖然今次當局增加日後公營房屋單位面積屬好事，但仍要以減少逾千個單位作為代價，認為當局應主動向公眾詳細交代相關資料。

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