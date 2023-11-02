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要聞

前警熱水燙5歲童囚28月 官斥「邪惡」

【明報專訊】曾逼兒子自瀆的前男警在浴室用熱水燙傷同居女友的5歲女兒，女友未及時帶女兒診治，前男警承認虐兒罪，女友受審後被裁定罪成。法官昨日在區域法院判刑時斥男被告行為殘酷邪惡，他趁女友短暫離開浴室之際犯案，只為娛樂和滿足其嗜虐本質，對母女二人是「雙重悲劇」，判囚28個月，與他的其他案件刑期分期執行；女被告判囚15個月，法官指任何正常的母親也不會忍心看見子女受苦，尤其被告女兒相貌可愛動人。

曾犯猥褻欺詐 刑期分開執行

男被告F.S.L.（現年49歲）否認有意圖傷人罪，承認交替的虐兒罪；女被告W.N.M.（現年33歲）否認虐兒罪，被裁罪成，案發日期為2020年5月某日。男被告曾干犯向兒童作嚴重猥褻行為及欺詐等罪，兩案被判監共68個月。

法官陳廣池判刑稱，男被告1998年起任警察，2019年開始缺勤，翌年5月被革職。案發當天他以高溫熱水淋向女童X（現年9歲）的身軀，更甚的是X曾大叫和要求停止，但被告沒聽從，明顯是想X受苦更久，非一時鹵莽，行為令人震驚。陳官指從案情而言可歸類為有意圖而傷人，與被告承認的虐兒罪最高刑期有別。

陳官續指從X傷勢照片可見，她頭部、面、背部等多處均有大範圍燙傷，因延遲就醫逾一個月致傷口癒合不良、細菌感染，傷口恐怖得如「一塊肉色的膠紙貼在身上」，雖然現時康復程度良好但疤痕明顯，未能完全消退。X的創傷報告透露她患創傷後遺症，睡覺時經常尿牀，並抗拒向成年人求助。

陳官提到被告過往定罪紀錄差劣，本性邪惡，曾當差逾20年，在執法上擔當重要崗位，加重案件嚴重性；以監禁42個月為量刑起點，給予三分之一認罪扣減，因另案受害人、案發日期等均與本案不同，下令28個月刑期與另案分期執行。

女友囚15月 報告指過分依賴伴侶

女被告審訊時供稱與男被告拍拖後被騙金錢和首飾，又遭隔絕與親友接觸，飽受身心剝削。陳官引述女被告的心理報告可見她自尊心低，過分信任和依賴伴侶，致案發時未能作合理判斷，獲建議接受心理輔導，建立自我形象；她只稱遭男被告欺騙和情感操控，求情信卻無提及女兒受的苦，加上不認罪，悔意有限，以監禁18個月為量刑起點。

陳官稱反而X繪畫替母親求情，求法庭原諒，讓二人盡早重聚，令人痛心感動；女被告另獲多名親友撰求情信，相信她重犯機率不高，額外減刑3個月。

【案件編號：DCCC 335/22】

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