明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

3議員投棄權票 稱持份者未達共識

【明報專訊】改組中大校董會的議員法案昨在立法會以大比數三讀通過，其中新思維狄志遠要求記名投票，最終他、香港新方向張欣宇及經民聯劉業強投棄權。3人皆解釋，各持份者在修例過程中未就改組方案達成共識。

張欣宇及劉業強未在會上發言。鄉議局劉業強會後一度拒絕回應棄權原因，他其後以文字解釋，中大校董會內及各持份者對修例仍持不同意見，不少中大校友亦反映未達共識，在「平衡各方意見後」決定棄權。其黨友梁美芬是今次修例的法案委員會主席，她透露在黨內從未接獲劉業強反映會投棄權票。

張欣宇：係咪有權就去晒呢？

張欣宇（新界北）會後解釋，對改組方案「談不上很贊成或很反對」，惟修例過程中的作風「與自身理念不太一樣」，決定棄權。他補充，修例引起分歧不奇怪，不解為何要拒絕召開公聽會，「公聽會是立法會的基本職責」；又謂得悉校董會內尚未凝聚共識，「雖然我們有權、夠票可以通過一啲嘢，但係咪有權就咁樣去晒呢？」

社福界狄志遠在會上發言說，大學條例修訂屬社會大事，理應先經校內師生、校友充分討論，凝聚共識更是大學的處事常規，惟今次修例在中大圈子及校董會內仍有不同聲音，「是可惜及遺憾的事」。他稱今次所涉爭議非「原則性問題」，舉例指各方皆同意削減席位，只對削減比例及分配有異議，「絕對可慢慢商量、尋求共識」，倘改革破壞凝聚共識的常規，「很擔心會不會將來的合作出現分歧、紛爭、不信任」，認為對大學未來發展無好處。

相關字詞﹕狄志遠 張欣宇 劉業強 中文大學

上 / 下一篇新聞