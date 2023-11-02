3議員投棄權票 稱持份者未達共識

張欣宇及劉業強未在會上發言。鄉議局劉業強會後一度拒絕回應棄權原因，他其後以文字解釋，中大校董會內及各持份者對修例仍持不同意見，不少中大校友亦反映未達共識，在「平衡各方意見後」決定棄權。其黨友梁美芬是今次修例的法案委員會主席，她透露在黨內從未接獲劉業強反映會投棄權票。

張欣宇：係咪有權就去晒呢？

張欣宇（新界北）會後解釋，對改組方案「談不上很贊成或很反對」，惟修例過程中的作風「與自身理念不太一樣」，決定棄權。他補充，修例引起分歧不奇怪，不解為何要拒絕召開公聽會，「公聽會是立法會的基本職責」；又謂得悉校董會內尚未凝聚共識，「雖然我們有權、夠票可以通過一啲嘢，但係咪有權就咁樣去晒呢？」

社福界狄志遠在會上發言說，大學條例修訂屬社會大事，理應先經校內師生、校友充分討論，凝聚共識更是大學的處事常規，惟今次修例在中大圈子及校董會內仍有不同聲音，「是可惜及遺憾的事」。他稱今次所涉爭議非「原則性問題」，舉例指各方皆同意削減席位，只對削減比例及分配有異議，「絕對可慢慢商量、尋求共識」，倘改革破壞凝聚共識的常規，「很擔心會不會將來的合作出現分歧、紛爭、不信任」，認為對大學未來發展無好處。