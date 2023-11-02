中大校董會改組 過渡14席校方佔2 張宇人3人未答會否彈劾校長 修例草案立會通過

提案3議員：續跟進校長續聘等

立法會昨日在76票贊成、無人反對及3人棄權下，大比數三讀通過涉改組中大校董會的議員法案。有份提案的自由黨張宇人（飲食界）會後表示，對通過修例感到高興，新的校董會將於法案刊憲後開始運作，「可能是本周五，可能是下周五」，相信新的校董會組成後，中大在教學、科研、捐款等各方面均會有所提升。

查逸超任主席 正副校長留任

根據修例草案，中大校董會將於刊憲後進入過渡階段，13名現任校董將在過渡期內留任（見圖），直至組成34人校董會。其中，由校監即特首委任的查逸超將以校董會主席的身分留任，為滿足過渡期內有6人由校監委任的規定，料特首將再委任1名校董。另有3席由議員校董張宇人、鄧家彪及劉國勳繼續出任。至於校方代表將驟減至兩人，分別為校長段崇智及常務副校長陳金樑。

在草案審議期間，部分建制派議員將矛頭指向中大管理層，包括數次缺席法案委員會會議的校長段崇智、曾參與聯署反對改組方案的副校長吳樹培。3名議員校董在多次追問下皆無正面回應會否趁機彈劾段崇智及吳樹培，僅稱將繼續跟進中大的管治問題，如調查更換校徽風波、中大校方有否越權等。其中張宇人表示「不知道校董會會做些什麼」，但過渡期將維持12人的法定開會人數；鄧家彪補充，只要有足夠法定人數，便可以行使校董會權力。

至於今次修例衍生約75萬元款項，包括在政府憲報和中英文報章刊登法案內容開支，張宇人稱現仍由3名議員校董墊支，將續向中大追討；又謂每間大學皆自行負責改組校董會的開支，即使中大管理層反對或不同意改組，亦「看不到為什麼中大覺得他們不應該支付？」

將退任者：他們喜歡做什麼都可

曾發起聯署反對草案的現任校董香樹輝表示，包括他在內的部分校董將於法案刊憲後即時退任，「無權、無法子」再關注及知道校董會事宜。他指過渡校董會尚有1席未委任，13人中差不多有11人「同聲同氣」，「他們喜歡做什麼便做什麼，提議通過任何有關中大的事都可」，亦不知道過渡期維持多久。香舉例，倘議員在過渡校董會提出追討該75萬元，下令學校付款，「又是否合乎程序？」

校董會：提升管治重要一步

中文大學校董會歡迎立法會通過改組草案，形容是提升中大管治「重要一步」，稱將按照新的校董會組成安排，盡快訂定方法引入各類別的成員。校董會另感謝所有成員對校董會以至大學的支持、建議及貢獻。

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