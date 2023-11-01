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黑碼今取消 校長：利跨境上學

【明報專訊】國家海關總署昨公布今日零時起，出入境者不需再填報俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出／入境健康申明卡》。上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，低年級及沒智能手機的學生過關時不方便，取消「黑碼」後可便利跨境上學。

有病徵須申報 瞞報究責

海關總署提醒，有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病徵狀，或已診斷患傳染病者，出入境時須主動向海關申報，並配合海關的體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作，如有隱瞞、逃避檢疫，引起檢疫傳染病傳播或有傳播嚴重危險者，將要承擔相應法律或刑事責任。

全國人大常委李慧琼歡迎內地取消黑碼，形容今日屬標誌性一日，反映香港與內地出入境已完全恢復到疫前安排，將進一步加強兩地聯繫和合作，為人員和物流往來提供更便利條件，期望香港與內地合作能繼續深化。

朱偉林稱取消黑碼非常好，校方一直有向教育局、中聯辦反映，對此期待已久。他說，該校約有200名跨境生，低年級及沒智能手機的學生過關時不方便，部分需由家長列印黑碼，過期未更新都有影響，過關檢查「黑碼」排隊花時間，甚至因此遲到。

跨境貨車保留探熱措施

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉說，內地海關昨早已通知聯會取消黑碼，但保留探熱措施。他說雖然司機已習慣黑碼措施，但認為黑碼已沒大作用，曾有司機因沒網絡等問題而未能更新，過關受阻，故早應取消。

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