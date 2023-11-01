「粵車南下」料明年初首階段 可經大橋逗留大嶼山

次階段允內地人自駕來港 流量未定

運輸及物流局昨晚回覆查詢稱，機管局正在大橋香港口岸人工島發展兩個自動化停車場，供廣東南下及澳門經大橋來港自駕旅客使用，首階段預計2024年落成；另港府亦正與內地積極探討「粵車南下」整體實際方案，會考慮多方面細節如配額、範圍等，亦須顧及香港地區和道路承載力。

陳恒鑌倡預約 人工島車位作上限

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，香港路面及交通難以應付粵車流量，相信當局要容許粵車進入市區「難度極高」，當局應限制最多只容許粵車駛至香港口岸區附近再泊車。至於應否為每日可南下粵車設限額，他認為可以人工島停車場的泊車位數目作上限，粵車南下前應如港車北上般須預約，內地車主只有預約到泊車位才可出行。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培亦認為應以人工島停車場泊車位數目，作為南下粵車限額上限。他說，港府應考慮香港有否配套應付南下車流，例如是否有足夠泊車位。

李提議若開放粵車進入香港市區，首階段可安排停泊在新界如屯門、元朗等停車場，再乘交通工具往各區。他說要提供足夠資訊讓粵車司機知道哪裏有停車場，避免不必要的交通擠塞。