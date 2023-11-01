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24招拓物流 北都留地37頃貨櫃碼頭19頃

【明報專訊】政府昨發表《現代物流發展行動綱領》，提出八大策略及24項建議，以鞏固及提升香港國際物流樞紐地位。物流用地方面，當局稱已預留北部都會區內37公頃洪水橋／廈村新發展區的物流土地，以打造不同功能的「現代物流圈」；未來3年亦定期推4幅共19公頃的葵青貨櫃碼頭周邊用地，供業界發展多層式物流設施。綱領未交代整體業界用地需求，以及上述用地是否足夠安置未來受北都收地影響的棕地物流作業者。有立法會議員認為綱領內容未達預期，未針對業界因用地不足致營運成本上升等問題提具體建議。

八大策略 洪水橋廈村建現代物流圈

綱領八大策略包括推動行業數碼化轉型、改革行業形象吸引青年入行、持續推出物流用地等（見表）。局方於綱領中提到，物流用地不足令業界面對租金貴及短期租約問題，當局就此已計劃在北都洪水橋／廈村新發展區，預留約37公頃土地發展現代物流圈，亦研究在新界北新市鎮及文錦渡、粉嶺北、新田／落馬洲，以及擬議的龍鼓灘填海區共4區有否物流用地。

未交代整體業界用地需求

運輸及物流局長林世雄稱，物流涉運輸、倉儲、配送、裝卸等，工序不需集中同一位置，預計北都物流圈設施分佈在區內不同位置，政府今年內會展開物流圈相關規劃，預計2025年公布結果。

對於物流業現欠多少土地、綱領提出的土地能否容納未來受收地影響的棕地物流作業者，林未正面回應，僅稱會再研究，而短期內用作安置棕地作業的多層物流大廈將招標。

貨櫃碼頭不搬 周邊建多層設施

至於日後北都物流圈及葵青貨櫃碼頭各自有何定位及分工、會否考慮搬遷葵青貨櫃碼頭，林稱不認同北都物流圈會對碼頭業務有影響，形容兩者相輔相成。他說碼頭一直運作暢順，有良好配套，「唔係輕易講得到要搬碼頭」，當局會研究如何增強碼頭競爭力，例如發展智慧及綠色港口。他說相信新增4幅周邊用地發展多層物流設施，會有助碼頭發揮功能。

林又說，當局亦研究要求多層物流大廈的發展商或業主預留若干樓面面積，以可負擔水平租金租予中小物流企業。

業界：未見時間表 盼措施濟急

陳恒鑌：未針對具體問題提建議

香港物流商會主席鍾鴻興表示，業界面對最大問題為穩定的物流土地不足，不少物流商於元朗、新界北等租借棕地作貨倉，未來當局發展北部將收地，業界面臨逼遷，但土地租金貴，5000方呎地月租可達7.5萬元。他說樂見當局研究提供用地及規管租金，惟各項措施只提明年研究，未見落實時間表，業界盼有更多短期措施解燃眉之急。他估計日後北都物流圈專注內地及本港跨境陸路運輸，葵青貨櫃碼頭要維持貨量，需發展高增值海運，貨物到港後可在周邊提供加工、包裝等工序再轉口，但此舉需更多土地。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，整份綱領內容未達預期，未就葵青貨櫃碼頭貨運量一直下滑、運輸司機老化及人手不足等提具體建議。他說理解搬遷碼頭不易，惟當局應至少展開研究；而即使增19公頃周邊物流用地亦僅杯水車薪，對碼頭發展幫助不大。

陳又說，當局要求發展商需以可負擔租金水平出租物流設施，但當局現以價高者得方式招標出售物流用地，致愈炒愈貴，促當局以身作則，考慮改為把物流用地批租予營運商，不直接賣地，相信有助降低租金。

相關字詞﹕林世雄 運輸及物流局 物流 現代物流發展行動綱領

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