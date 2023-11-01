李「日程事宜」不赴APEC 派陳茂波 政府：「中國香港」獲邀 美專家料中美協商結果

美國駐港澳前總領事唐偉康昨出席亞洲協會活動時向本報稱，不認為美國會在缺乏交換條件（quid pro quo）下，重新審視對港制裁措施。他在活動上說，看不到美國有意從根本上改善港美關係，又說需要時間透過兩地直接接觸，改善美方對香港的觀感。

李赴商界午餐會 撞期APEC

李家超出任保安局長時，與多名港府官員於2020年遭美國政府制裁，維持至今。在美國爭取國家主席習近平訪美下，年初一度傳出美國有意容許李出席APEC會議，在國內引起跨黨派反彈，再傳出「轉軚」。本報上月率先報道，李家超答應出席11月中由本地及國際商會聯合舉辦的午餐會，與APEC峰會撞期。

APEC：確保遭制裁者「有合適代表」

美國之音昨在港府公布前，刊出美國APEC高級代表默里（Matt Murray）短訪。被問及俄羅斯、中國及香港代表是誰，默里說已邀請所有APEC成員參與領導人會議，但不點名說有個別APEC成員領導人遭美國制裁，會爭取確保他們在會議有「合適的代表」。

美專家：中國不欲影響更高目標

曾任美國國安會中國事務主任、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）向本報說，中國最高領導人優先尋求中美關係穩定，不希望香港參與APEC一事影響更高目標。他形容：「今次決定再提醒，北京在判斷符合其最佳利益時，可以無情地務實。」

美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）稱，今次顯然是中美協商安排，避免直接「拒絕」李家超出席。他說：「北京如今不需要回應李收不到邀請。」

行會成員湯家驊說，在美國不收回制裁下，李家超今次自動退出是中間落墨，是政治上的下台階。他說除面子問題，經貿問題也是財政司長負責，不認為改派陳茂波會打折扣，若北京為香港一成不變、不在中美關係多行一步，反而不理想。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在習近平主席可能出席APEC會議下，相信港府採取息事寧人做法，低調改派陳茂波出席。他說，香港應配合國家戰略部署，「沒有犧牲不犧牲的」。

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