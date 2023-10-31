建制各政團盼「插旗」爭立選籌碼 細黨也跨區

【明報專訊】民主派在改制後的區議會選舉「再不復見」，不少人形容今次區選不再是陣營對戰，而是建制派「自己人打自己人」，多名建制中人多次強調今次「選情激烈」，激烈在於以往互相幫忙、拉票的各個建制政團，如今都會各自為政，「自己顧自己」，期望不止於在新選制下分一杯羹，更要「插旗」為下一屆2025年舉行的立法會選舉鋪路，爭取話語權，因為如果某黨派成功在區選大區勝出「插旗」，該黨派到2025年便更有理據爭取出選立法會，甚至挑戰現任建制派立法會議員。
部分中小型政黨過往受資源所限，只能集中資源在個別地區服務街坊，但有資深地區人士留意到，部分中小型政黨今次選舉相當積極，不止在服務多時的地區派人出選，亦在「非主打」地區派人，而參選人更是在當區服務年資相對較短，甚至有「空降」成分。
該地區人士表示，有關做法不止想「博一博」，而是想藉此「自我測試」政黨在沒有民主派下在各地區的吸票力，作為日後的選舉部署。
憂業界聲音減 工商政黨參選增
至於有工商界背景政黨過往較少參與地區選舉，今屆亦派不少人參選。有工商界背景的地區人士解釋，有政黨不滿兩大政黨早在多區「霸位」，擔心日後議會的工商界聲音減弱，故積極派人參選。明報記者