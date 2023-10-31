建制各政團盼「插旗」爭立選籌碼 細黨也跨區

部分中小型政黨過往受資源所限，只能集中資源在個別地區服務街坊，但有資深地區人士留意到，部分中小型政黨今次選舉相當積極，不止在服務多時的地區派人出選，亦在「非主打」地區派人，而參選人更是在當區服務年資相對較短，甚至有「空降」成分。

該地區人士表示，有關做法不止想「博一博」，而是想藉此「自我測試」政黨在沒有民主派下在各地區的吸票力，作為日後的選舉部署。

憂業界聲音減 工商政黨參選增

至於有工商界背景政黨過往較少參與地區選舉，今屆亦派不少人參選。有工商界背景的地區人士解釋，有政黨不滿兩大政黨早在多區「霸位」，擔心日後議會的工商界聲音減弱，故積極派人參選。明報記者

（區議會選舉）