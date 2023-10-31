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地委會界別228人爭176席 三會成員佔九成

【明報專訊】改制後的區議會選舉新增「地區委員會界別」（三會間選），由各區「三會」成員以「全票制」選出共176席，現由228人競逐。翻查參選人資料，其中204人屬「三會」成員，佔整體近九成（見表），當中114人曾參加2019年區選，九成三人落敗。

90人為關愛隊隊長 佔參選人四成

「三會」即分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，除三會成員外，地委會界別參選人中，亦有8名現任區議員「轉跑道」，由直選轉戰「三會間選」；另有90人身兼關愛隊隊長，佔全部參選人近四成。按民政總署早前發出指引列明，關愛隊成員倘參選須即時停止參與關愛隊工作，相關者亦不可以關愛隊名義參選、助選、參與選舉活動或支持個別候選人等。

參選人數一般較當區議席多1至4人

地委會界別按18區劃分，每區議席4至16個，其中葵青區競爭最「激烈」，18人競逐12席；其他選區的參選人數則較當區議席多出1至4人，如九龍城及灣仔區的參選人數均較當區議席多1人；議席最多、即有16席的選區都各有20人參選，包括觀塘、沙田及元朗。

按政黨劃分，派出最多人參選的民建聯，只有灣仔區未派人出選地委會界別，但該黨在東區、葵青、荃灣、北區及大埔派出的參選人數已佔當區議席逾半，其中有12席的葵青區，民建聯派出8人參選。

（區議會選舉）

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