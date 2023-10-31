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創黨以來首無民選議員 民主黨：去向需商討

【明報專訊】民主黨未能「入閘」參選區議會，為1994年創黨以來首次沒有民選議員，黨主席羅健熙表示在議會外仍有不同渠道服務市民，對於會否考慮解散，他說未來去向需與黨友商討再交代，並稱政治有很多變數。民協總幹事郭偉誠表示，失去所有區議會議席後需考慮資源問題，研究能否維持現時地區服務，個人期望「三會」提名制度倘有改善可繼續參政。

民協：失議席需考慮資源問題

就民主黨何去何從，羅健熙昨稱不會「講死」將來路向，認為政治有很多變數。對於最終沒法「入閘」是否反映決定參選是錯判，他強調民主黨從一開始已經對爭取三會提名沒有把握，明白參選十分困難。

郭偉誠表示已拼盡全力爭取提名，對未能參選感到遺憾失望。他說會堅持服務社區的初心，但承認民協沒有區議員後需考慮資源等現實問題。最終只獲兩個三會提名的荃灣區議會主席陳琬琛表示，對於未能參選感到失望不捨，昨日很多街坊到辦事處表達失落之情、情緒激動，未來去向要再與團隊商討。

學者：轉型生存亦需改基本立場

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，民主黨今次參選無門顯示他們在中央眼中仍是敵對勢力，反映民主派選舉之路已盡，「接下來的空間是零」。他認為民主黨難以轉向公民社會發展，即使走向建制亦不可能預視做到哪一步才能參選。政治學者盧兆興認為民主黨沒法參選需討論是否解散，即使轉型生存，在目前政治環境下亦需改變基本立場。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，民主黨若不接納中央權力、續採取對抗態度，生存就有困難。他說，該黨即使轉型為論政團體，仍需面對資源有限、吸納人才等問題。

（區議會選舉）

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