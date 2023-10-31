泛民乏提名出局 43區有提名餘額 38年首「缺席」區選 399人入閘 實政圓桌1人夠票

明報記者 鄭啟智、陳亦瀅、劉思昆

171人直選爭88席

區議會改制後首場選舉12月10日舉行，提名期昨日結束。171人報名競逐88個直選議席，228人參選由地區三會（分區會、防火會、滅罪會）選出的176個地委會界別議席，絕大部分參選人屬建制派，是民主派自1985年以來首次絕迹區會。

民主黨拒透露提名數字

區政聯盟：小撮人掌參選權不公

今屆區選參選人須獲「三會」各3名委員提名，而每名三會委員在同一直選選區只可提名一人。民主黨主席羅健熙昨表示僅個別委員答應提名，但拒絕透露具體提名數字，稱沒法評估別人拒絕提名民主黨的原因。擬派兩人參選的區政聯盟只獲1個提名，質疑提名權及參選權掌握在極小撮人手中，令選舉不公。

田北辰：3人諮詢三會主席後撤回

批200委員不應門背棄責任

部分建制派參選同樣困難，擬派5人出戰的實政圓桌僅1人成功「入閘」，召集人田北辰稱其餘4人近日上門向屯門及元朗三會共241名委員爭取提名，獲7人答允，惟當中3人諮詢所屬三會主席後撤回。田北辰批評，逾200名三會委員不應門或拒絕聽取政綱，屬背棄提名人責任，建議政府修例提供充分機會予有意參選者向三會介紹政綱。

學者：中央不在意藉民主派增投票率

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，今次區選有兩重篩選過程，首先排除民主派政黨，即使已通過宣誓的現任區議員也入閘無門，之後建制派內部各陣營再作權力分配，因而令實政圓桌、民主思路等難以參選。他分析，中央已不在意透過民主派參選推高投票率，區選成為建制內部各陣營互相競爭和動員「分餅仔」。

劉兆佳：區選劃出清晰愛國者定義

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次區選劃出清晰的愛國者定義，有助鼓勵未確定政治立場的新人考慮是否參政。實政圓桌、新思維等政團能參選立法會，參選區議會卻有困難，劉兆佳認為今次不少參選者知名度較低，三會委員未必願意承擔政治風險提名。

綜觀399名參選人背景，84%為三會成員，79%為「關愛隊」成員，關愛隊隊長亦佔整體37%。現任123名民選區議員當中，僅27人報名爭取連任，當中19人參加直選、8人參選地委會界別。178名上屆區選敗將今屆捲土重來，佔整體近半。

詳細參選名單見link.mingpao.com/80815.htm。

（區議會選舉）

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