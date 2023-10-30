李家超：會向國際解說23條立法

李家超昨接受無綫節目《講清講楚》訪問，被問到23條立法需否顧及外國企業觀感，他表示商界投資會考慮當地環境是否安全穩定，《港區國安法》及23條均確保本港有穩健的安全基礎，對投資有利。他說《基本法》保障人權自由，而23條不能凌駕基本法，政府在立法過程會向國際社會解說，以免出現誤解。

近期有意見認為政府在國安問題上矯枉過正，李家超回應稱即使反修例傷口已癒合，不應忘記當時痛楚；強調國安風險仍存在，外部勢力未停止介入香港，必須做好國安教育。

陳茂波：很多企業陸續回流

今屆政府積極「搶企業」，李家超對香港長遠發展充滿信心，指部分投資者着重長達10至20年的長期穩定回報，「香港人好叻，只需要給予應有的機會、資源、時間香港人，會再創很多高峰」。財政司長陳茂波在商台《政好星期天》表示，新冠疫情期間企業將區域總部遷離香港的現象明顯，主要因為當時本港封關，不過他說很多企業離開後了解到本港優勢，包括資金和人員自由流動、投資項目較多，最終將資金調回香港，區域總部正陸續回流。