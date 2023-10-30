明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

李家超：會向國際解說23條立法

【明報專訊】《2023年施政報告》提出在明年內完成《基本法》23條立法，特首李家超昨日接受傳媒訪問時表示，23條立法有助建立安全穩定的投資環境，會就立法向國際解說，認為政府有責任解釋。他又指2019年反修例事件令香港痛得「入心入肺」，即使傷口癒合也不應忘記痛楚，強調需要提防國安風險，做好國安教育。

李家超昨接受無綫節目《講清講楚》訪問，被問到23條立法需否顧及外國企業觀感，他表示商界投資會考慮當地環境是否安全穩定，《港區國安法》及23條均確保本港有穩健的安全基礎，對投資有利。他說《基本法》保障人權自由，而23條不能凌駕基本法，政府在立法過程會向國際社會解說，以免出現誤解。

近期有意見認為政府在國安問題上矯枉過正，李家超回應稱即使反修例傷口已癒合，不應忘記當時痛楚；強調國安風險仍存在，外部勢力未停止介入香港，必須做好國安教育。

陳茂波：很多企業陸續回流

今屆政府積極「搶企業」，李家超對香港長遠發展充滿信心，指部分投資者着重長達10至20年的長期穩定回報，「香港人好叻，只需要給予應有的機會、資源、時間香港人，會再創很多高峰」。財政司長陳茂波在商台《政好星期天》表示，新冠疫情期間企業將區域總部遷離香港的現象明顯，主要因為當時本港封關，不過他說很多企業離開後了解到本港優勢，包括資金和人員自由流動、投資項目較多，最終將資金調回香港，區域總部正陸續回流。

相關字詞﹕港區國安法 23條 23條立法 施政報告

上 / 下一篇新聞