明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

陳茂波：第三季GDP預估數字較預期慢

【明報專訊】本港經濟復蘇速度遜預期，財政司長陳茂波昨日在網誌表示，第三季本地生產總值（GDP）預估數字較預期慢，受外圍環境影響會令本港經濟繼續受壓。特首李家超昨被問到全年GDP能否如預期增長5%，承認面對很大挑戰和壓力。經濟學者關焯照指出，本港消費力疲弱、市民北上消費及外遊是GDP增長不如預期的「致命傷」，加上外圍經濟環境不景，預計今年GDP增長僅2.5%至3%。

全年增5% 李家超認挑戰大

陳茂波發表網誌，透露本周公布的第三季GDP預估數字將繼續增長，但增速較預期慢。他表示本港經濟今年穩步復蘇，惟地緣政治局勢緊張、金融偏緊狀况可能維持更長時間，外圍環境持續困難無可避免令本港經濟繼續受壓。

李家超在無綫節目《講清講楚》被問到今年本港GDP能否達到5%的預期增長，他承認本港經濟面對壓力，其中出口貿易受環球經濟影響表現欠佳，消費及旅遊方面增長不俗，但仍面對航空運力及人力不足等問題。他強調，本港已扭轉GDP負增長局面，「但正增長幾多，是否如同我們開頭預計？我們看過壓力是存在、挑戰是大的」。

學者指內需弱致命傷 料增3%

按統計處數據，今年首季實質增長與去年期比較升2.9%；第二增長1.5%。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，本港上半年GDP增長已遜於預期，全年不可能增長5%，評估全年增長約為2.5%至3%。他認為，消費是本港經濟增長重要動力，惟今年內需疲弱，大批市民北上消費及出外旅遊，來港旅客沒法彌補缺口，「復常沒有令消費數字爆升」；外圍經濟環境波動及美國息口持續高企，同樣令本港經濟表現未如預期。他認為明年經濟同樣不明朗，指出地緣政治持續不穩，經濟增長需視乎內地經濟復蘇速度，並期望政府加強吸引市民留港消費。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦對今年GDP增長不感樂觀，指美國加息及人民幣走勢疲弱，均影響消費力。他說今年本港消費數字不理想，零售業銷貨價值每月維持在320億至340億元水平，與新冠疫情前每月逾400億元仍有差距。

經濟疲弱令樓市回落，《施政報告》宣布「減辣」。李家超昨稱樓價應由市場決定，政府角色並非決定樓價高低，昔日推出「辣招」旨在避免樓價「大起大落」，確保樓市穩定健康發展。對於一旦樓市大升會否重新「加辣」，他說「不要去評估未發生的事情」，政府不希望向市場發出錯誤信息。

陳茂波出席商台《政好星期天》時表示，樓價升跌受很多因素影響，近期交投量與過去相比較低，但認為市場正在觀望，並非出現恐慌或信心動搖。他說本港樓市已有序調整，從高位回落，但樓價仍處於高水平，對不少市民而言負擔較大，會繼續增加津助房屋供應。

相關字詞﹕樓市辣招 陳茂波 施政報告

上 / 下一篇新聞