陳茂波：第三季GDP預估數字較預期慢

全年增5% 李家超認挑戰大

陳茂波發表網誌，透露本周公布的第三季GDP預估數字將繼續增長，但增速較預期慢。他表示本港經濟今年穩步復蘇，惟地緣政治局勢緊張、金融偏緊狀况可能維持更長時間，外圍環境持續困難無可避免令本港經濟繼續受壓。

李家超在無綫節目《講清講楚》被問到今年本港GDP能否達到5%的預期增長，他承認本港經濟面對壓力，其中出口貿易受環球經濟影響表現欠佳，消費及旅遊方面增長不俗，但仍面對航空運力及人力不足等問題。他強調，本港已扭轉GDP負增長局面，「但正增長幾多，是否如同我們開頭預計？我們看過壓力是存在、挑戰是大的」。

學者指內需弱致命傷 料增3%

按統計處數據，今年首季實質增長與去年期比較升2.9%；第二增長1.5%。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，本港上半年GDP增長已遜於預期，全年不可能增長5%，評估全年增長約為2.5%至3%。他認為，消費是本港經濟增長重要動力，惟今年內需疲弱，大批市民北上消費及出外旅遊，來港旅客沒法彌補缺口，「復常沒有令消費數字爆升」；外圍經濟環境波動及美國息口持續高企，同樣令本港經濟表現未如預期。他認為明年經濟同樣不明朗，指出地緣政治持續不穩，經濟增長需視乎內地經濟復蘇速度，並期望政府加強吸引市民留港消費。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦對今年GDP增長不感樂觀，指美國加息及人民幣走勢疲弱，均影響消費力。他說今年本港消費數字不理想，零售業銷貨價值每月維持在320億至340億元水平，與新冠疫情前每月逾400億元仍有差距。

經濟疲弱令樓市回落，《施政報告》宣布「減辣」。李家超昨稱樓價應由市場決定，政府角色並非決定樓價高低，昔日推出「辣招」旨在避免樓價「大起大落」，確保樓市穩定健康發展。對於一旦樓市大升會否重新「加辣」，他說「不要去評估未發生的事情」，政府不希望向市場發出錯誤信息。

陳茂波出席商台《政好星期天》時表示，樓價升跌受很多因素影響，近期交投量與過去相比較低，但認為市場正在觀望，並非出現恐慌或信心動搖。他說本港樓市已有序調整，從高位回落，但樓價仍處於高水平，對不少市民而言負擔較大，會繼續增加津助房屋供應。