羅湖入境 不少人沒掃碼仍能過關

【明報專訊】內地擬本周三起取消「黑碼」出入境要求，本報記者昨午經高鐵西九龍站入境內地，發現毋須掃描黑碼，掃碼機亦被圍封，但據內地口岸人員稱，昨日只因人多而毋須掃碼，並非提前取消。經羅湖入境則仍需掃碼，但記者所見，不少旅客未掃碼亦獲通行。有經常北上的港人指黑碼安排「麻煩」，亦認為減低播疫成效不高，取消是好事。
高鐵西九龍站昨仍有廣播及告示牌提醒過關者申報健康和掃碼，未見即將取消掃碼的相關公告，有閘門的掃碼機則未有運作並被圍封。有內地口岸人員在黑碼告示牌前提示旅客毋須掃碼，並指下月1日才取消黑碼，昨天周日人多才毋須掃黑碼，提醒有不適的人另行申報。至於今日實際安排，該人員稱不知道，「有可能要（掃碼），有可能唔要」。
經羅湖口岸回港仍需掃碼，口岸同樣有提示旅客申報健康的廣播及告示牌，不少人即場填寫申報表。市民需在電腦掃碼，有職員在場看守，不過記者目睹有部分旅客未掃碼也獲通行。口岸人員表示暫未收到更改要求通知。
港人：黑碼控疫效微
昨午乘高鐵到深圳的內地人何小姐說，早兩天來港時仍要出示黑碼，其間未收到任何更改通知；她認為取消黑碼後過關會更方便快捷，「（之前）每次都要排隊，多人的時候要等候約20分鐘，像多了一個關口」。帶着一對仔女的呂女士昨晚經羅湖返港，她認為取消黑碼是好事，指以往帶子女北上，既要顧及行李，又要準備和出示3個黑碼，較麻煩，亦認為健康申報成效較小，未能減低播疫風險。