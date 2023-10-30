羅湖入境 不少人沒掃碼仍能過關

高鐵西九龍站昨仍有廣播及告示牌提醒過關者申報健康和掃碼，未見即將取消掃碼的相關公告，有閘門的掃碼機則未有運作並被圍封。有內地口岸人員在黑碼告示牌前提示旅客毋須掃碼，並指下月1日才取消黑碼，昨天周日人多才毋須掃黑碼，提醒有不適的人另行申報。至於今日實際安排，該人員稱不知道，「有可能要（掃碼），有可能唔要」。

經羅湖口岸回港仍需掃碼，口岸同樣有提示旅客申報健康的廣播及告示牌，不少人即場填寫申報表。市民需在電腦掃碼，有職員在場看守，不過記者目睹有部分旅客未掃碼也獲通行。口岸人員表示暫未收到更改要求通知。

港人：黑碼控疫效微

昨午乘高鐵到深圳的內地人何小姐說，早兩天來港時仍要出示黑碼，其間未收到任何更改通知；她認為取消黑碼後過關會更方便快捷，「（之前）每次都要排隊，多人的時候要等候約20分鐘，像多了一個關口」。帶着一對仔女的呂女士昨晚經羅湖返港，她認為取消黑碼是好事，指以往帶子女北上，既要顧及行李，又要準備和出示3個黑碼，較麻煩，亦認為健康申報成效較小，未能減低播疫風險。