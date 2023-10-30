實施近4年 黑碼最快11‧1取消 記者昨經西九北上免掃碼 口岸職員稱因人多

保安局昨晚表示，健康申報是內地實施的疫情防控制度，特區政府會留意內地單位的正式公布，繼續積極配合內地有關安排。

因應新冠疫情，內地於2020年1月重啟檢疫申報制度，全國口岸出入境人士必須填寫《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，並向海關衛生檢疫部門申報健康，以獲取二維碼（黑碼）過關；疫情過後，香港與內地於今年2月6日全面通關，雖然撤銷了核酸檢測及人數限制等要求，惟過關出入內地仍要透過手機填寫出入境健康申報，以及掃描黑碼，方可過關。

李慧琼：內地審批最後階段

昨日網上流傳11月1日起全面取消俗稱「黑碼」的健康申報，但官方未有公布。全國人大常委李慧琼表示，據她向海關總署了解，當局正就相關安排進入最後審批階段，她對下月1日起取消黑碼有信心；又指近日有長者反映不懂得用手機申請黑碼，希望盡快取消，認為此舉有助兩地人員往來。

李慧琼說，香港和內地於今年初全面通關後，往返兩地人員數字不斷上升；她指便利通關是融入大灣區及國家發展大局的重要舉措，相信隨着科技日新月異，會有更多便利措施，例如引入人工智能及增設24小時口岸等。

議員料人流增 盼增24小時口岸

民建聯立法會議員劉國勳稱，最近重陽節假期有大量市民前往內地，造成關口擠塞，認為現時疫情已受控，取消黑碼是合適決定。他透露前日往內地時，有深圳灣口岸人員向他說，11月1日取消黑碼，但仍待正式公布。他指會繼續推動口岸便利過關，例如「兩地一檢」及增加24小時通關口岸。據民建聯月初公布，今年2月至9月中接逾2.3萬宗有關內地事宜的求助及查詢，當中協助申請黑碼1.1萬多宗，佔整體個案約一半；其次是申請回鄉證續期辦理，有5300多宗。

工聯會立法會議員鄧家彪期望特區政府採取更多措施便利香港居民過關往返內地，包括增設更多24小時口岸，例如深圳灣和蓮塘口岸，引入澳門青茂口岸「兩地一檢」通關模式，即只需要排一次隊完成通關程序，建議在落馬洲口岸落實，並在大型口岸增設「人面辨識」特快過關通道，促進港深生活融合。

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