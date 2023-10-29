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劉光源：港不能亂也亂不起 國安才能港安

【明報專訊】中聯辦副主任劉光源昨出席研討會致辭稱，「香港不能亂也亂不起，國安才能港安，國安才能家安」，香港要依照《基本法》及《港區國安法》才能令一國兩制行穩致遠。特首李家超則以視像致辭，稱本港正邁向由治及興，政府會全力拼經濟、拼發展，積極融入國家發展大局，與內地優勢互補；同時要警惕海外亂港活動仍猖獗，借助「軟對抗」蠱惑人心。

劉光源昨在憲法和香港基本法推介聯席會議舉辦的紀念《基本法》頒布33周年研討會稱，2019年修例風波嚴重影響國家安全、本港繁榮穩定、市民人身及財產安全，「香港不能亂也亂不起，國安才能港安，國安才能家安」；寄語本港在新階段關鍵期，必須自覺維護《憲法》確定的國家根本制度，依照基本法及港區國安法，築牢國家安全屏障，才能維護長治久安。

李家超：警惕海外藉軟對抗惑人心

李家超則稱，國際環境日益複雜，海外亂港活動仍猖獗。他說「軟對抗」是對抗中央政府的全面管治權，對抗特區政府高度自治權，對抗內地制度，時常通過包裝，提供表面名義，假借如民生等議題，借題發揮，製造矛盾，蠱惑人心。

李又稱基本法頒布33年以來，一個字也沒改變過，代表國家堅定初心，堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針。他說港府正全力研究有關立法方案，以盡早完成基本法23條規定的維護國家安全本地立法。

其餘發言嘉賓包括律政司長林定國、基本法委員會前副主任譚惠珠、立法會議員簡慧敏及律師會前會長蘇紹聰。林定國提到，基本法23條背後理念是中央對香港的信任，相關立法問題纏擾20多年，不明朗的事情對社會最有傷害，故要盡快完成立法。

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