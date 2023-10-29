李家超：深切哀悼李克強

【明報專訊】國務院前總理李克強上周五（27日）病逝，特首李家超昨在死訊公布的翌日早上主動向傳媒表示，深切哀悼李克強離世，形容李克強「非常關心香港」，強調香港要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，以維護《憲法》和《基本法》所確定香港憲制秩序。澳門特首賀一誠昨亦在接受傳媒查詢追悼安排時稱，沉痛哀悼李克強的離世。全國政協副主席梁振英、有政界人士及政黨等亦在死訊傳出後於社交平台哀悼。
稱李克強每談港都關切
新華社等官媒上周五早上8時許公布消息，人民日報翌日頭版報道。特首昨早出席電台節目後見傳媒主動表示，對李克強不幸離世表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問。李家超形容，李克強每次談及香港都很關切，亦對香港市民很關懷；又說香港要落實「愛國者治港」原則，要發展經濟、改善民生，維持香港長期繁榮穩定。
李家超稱，對方去年親自任命他為香港特區第六任特首，因此心情沉重。被問及追悼安排，李家超稱會密切留意中央的宣布作適當安排。澳門方面，在李克強逝世消息公布逾一日後，澳門廣播電視昨晚報道，特首賀一誠接受傳媒查詢追悼安排說，對李克強離世表示沉痛哀悼，稱對方非常關心及了解澳門發展及社會民生事務，是黨和國家的重大損失，將按照中央公布的追悼安排執行。
本港政界亦紛表悼念，梁振英在周五官方公布李克強死訊後，同日早上於facebook發帖稱「沉痛哀悼」。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀同日下午發帖，稱認識的多名國家領導人除前國家主席江澤民其餘均健在，68歲的李克強「驟然離世，實在極為可惜」；民建聯、工聯會同日亦發悼文。部分政黨包括自由黨、經民聯等則在特首李家超回應事件後，昨午於社交平台陸續發文悼念。
翻查資料，國務院前總理、全國人大常委會前委員長李鵬2019年7月離世時，香港及澳門政府在李鵬死訊公布後4天發稿，表示會下半旗誌哀。前國家主席江澤民去年11月30日中午病逝，官方同日下午公布消息，香港及澳門政府在同日晚上分別發稿悼念。