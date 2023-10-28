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李推互聯互通 經濟轉型惠港貿易 任內10年港政局大變 學者：國安取代經濟主導港策

【明報專訊】國務院前總理李克強昨日病逝。任內主責經濟政策的李，積極推動內地與香港市場互聯互通，先後開通「滬港通」及「深港通」。有商界認為李推動內地經濟轉型，香港貿易也因而受惠。李克強總理任內10年香港政局風起雲湧，對於他在中央對港政策的角色，港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）稱李主事經濟，惟受地緣政治及本港政治等影響，國家安全早已壓倒經濟成為主導中央對港政策的因素。

官方新華社昨早8時許公布李克強病逝的消息，昨晚6時許發表訃告，特首李家超及特區政府至今日零時尚未回應。港府多名官員昨午就《施政報告》舉行多場記者會，衣著為素色，未有穿著「制服」的綠色領呔及領巾。

指港獨無出路 修例風波害港

李克強2013年至今年擔任國務院總理，任內未曾訪港，2011年擔任國務院副總理時則曾來港3日（見另稿）。李克強於總理任內香港政治動盪，他屢就本港問題開腔。2014年佔領運動後，他翌年表明一國兩制、港人治港、高度自治是中央基本國策，認為不必擔心中央收緊對港政策。2017年港獨思潮興起，李克強於政府工作報告稱「港獨是沒有出路的」。2019年反修例運動爆發，李克強稱風波在多方面損害香港社會。今年卸任前最後一份政府工作報告，李克強提及透過《港區國安法》落實「愛國者治港」原則，推動香港走向「由治及興」。

推滬深港通 至今南北向各2萬億

李克強任內積極推動內地與香港市場互聯互通，包括2014年11月正式開通「滬港通」，至2015年到深圳考察時再提出「滬港通後應該有深港通」，最終「深港通」於2016年開通。時至今日滬深港通已發展成熟，截至今年9月，外資經滬深股通持有A股總值近2.2萬億人民幣，內地資金經港股通持有港股總值逾2.3萬億港元。李克強亦推出基金互認、債券通、理財通等措施，鞏固本港國際金融中心地位。

黃英豪：簡化投資助港商北上

全國人大代表、民建聯立法會議員黃英豪表示，李克強具法律及經濟學歷，履歷於近代國家領導人「絕無僅有」，有助推動內地經濟過去10年轉型，本港也因而受惠，進出口貿易總額在李任內達歷史新高。他說，李克強積極簡化內地投資程序，並從結構上處理內需不足問題，各項措施均有利港商北上發展。

對於李克強在中央對港政策的角色，專研中國政治的卜約翰稱李克強主責經濟，惟面對地緣政治局勢，加上國家主席習近平主導政治局等，國家安全已取代經濟成為主導中央對港政策的因素。儘管如此，卜約翰強調在中共的集體領導制度下，李同樣有份敲定中央收緊對港管治方針、制訂《港區國安法》等政策。

行會召集人葉劉淑儀對李克強去世感到突然和悲痛，稱多名國家前領導人包括胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等仍健在，形容李年僅68歲驟然離世極為可惜。葉太認為李克強一直關心香港事務，感謝他任內對國家和香港的貢獻。全國人大前常委譚耀宗對於李克強離世感愕然和痛心，形容李為人和藹親切。

明報記者

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