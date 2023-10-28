留親民總理形象 上任初期推簡政放權 克強經濟學重視市場

力推「大眾創業萬眾創新」

在經濟上，李克強重視企業和市場角色，強調要讓市場主體更好發揮職能，就任總理初期提出「簡政放權」，精簡政府機構，把經營管理權下放企業。對於其經濟政策，外資巴克萊資本（Barclays Capital）曾提出新詞為「克強經濟學」（Likonomics），指出李的三大經濟政策分別為政府不推刺激經濟的政策，而是逐步縮減國家主導的投資行為；去槓桿化，大幅削債；推行結構改革，以短痛換取可持續發展。「克強經濟學」曾在李第一個任期廣被外媒引用。

李另一項力推的計劃是2014年9月達沃斯論壇上所提的「大眾創業、萬眾創新」，鼓勵科技人員和大學生創業；另外亦重視互聯網產業發展，提出「互聯網+」，促進互聯網金融發展。

經濟大權轉向中央財經組

逢中美角力疫情 「盡了努力」

李克強曾對振興中國經濟雄心壯志，不過後來經濟大權逐漸由國務院轉向中央財經領導小組掌控。10年總理期間，又恰逢中美貿易戰、科技戰等紛爭及新冠疫情，他形容「盡了最大努力」。

擔任總理後，李克強亦先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長。官媒稱，李克強在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注了大量心血。

官方訃告稱，擔任總理期間，李克強堅持從中國國情出發，堅持和完善社會主義基本經濟制度，持續推動經濟體制改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。他持續推進政府職能轉變和行政體制改革，統籌推進財稅、金融、投資、科技等重點領域改革，實行更積極主動的開放戰略，實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放。

訃告又稱，李克強對人民群眾飽含感情，着力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。