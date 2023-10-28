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李克強猝逝 訃告：一生全心為民 10年總理3月卸任 突發心臟病搶救無效

【明報專訊】國務院前總理李克強昨日在上海病逝。新華社、央視等官媒昨早發布快訊稱，李克強「近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲」。內地各地民眾紛紛自發悼念，多國政府、政要也對李克強逝世表示哀悼（見另稿）。官方昨晚刊發兩千餘字訃告，沉痛宣告李克強病逝。官方表示，李克強是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，其一生是「革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生」。

李克強是第十七、十八、十九屆中央政治局常委，今年3月卸任國務總理職位，結束長達10年任期。官媒昨早披露李病逝的消息，晚間發布的官方訃告稱，李克強的逝世「是黨和國家的重大損失」。

卸任後，李克強較少在公開場合露面。今年8月30日，網絡流傳李克強在甘肅莫高窟參觀的影片，現場不少遊客高叫「總理好」，李克強則揮手和報以微笑。

出身幹部家庭 北大經濟學博士

李克強祖籍安徽滁州市下轄的定遠縣，1955年7月出生於安徽省會合肥一個幹部家庭，少年時代求學於安徽省文史館的國學大師李誠，文革期間到鳳陽縣大廟公社東陵大隊「插隊」（上山下鄉運動）。

文革結束後，內地高考於1977年恢復，李克強翌年考入北京大學，入讀法律系。就讀期間，他曾擔任北大學生會主席。1982年畢業後，他留校擔任團委書記，被選為團中央常委，1983年起擔任共青團中央書記處候補書記、書記，共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長等職。工作之餘，他在北大經濟學院攻讀經濟學專業，獲經濟學碩士、博士學位。

曾領北大學生會 共青團展仕途

李克強在共青團中央工作15年，與中共前總書記胡錦濤、全國政協前主席汪洋等同出身共青團。任職團中央期間，1993年時年38歲的李克強擔任共青團中央第一書記，晉升正部級。1998年，他被派往中部省份河南，成為當時最年輕省長，後來擔任省委書記，2004年調任遼寧省委書記。

2007年10月，李克強在中共十七屆一中全會當選中央政治局委員、常委，正式升任「黨和國家領導人」；2008年3月，任國務院副總理、黨組副書記。2013年3月，李克強接替溫家寶擔任國務院總理，此後又獲連任。在擔任總理10年間，他給民眾留下「親民總理」形象。擔任總理期間，「克強經濟學」、「大眾創業、萬眾創新」及「互聯網+」等都給人留下深刻印象（見另稿）。

李的總理任期中，恰逢中美角力及新冠疫情。去年兩會，李克強在其任內最後一場總理記者會上，談到當屆政府最大挑戰是疫情及其對經濟帶來的影響，形容「盡了最大努力」。

卸任後，李克強極少公開露面。官方訃告稱，李克強「從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

明報記者

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