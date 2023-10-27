市民憂濫用「生仔金」 李：宏觀鼓勵生育

港生育率0.9 指需要2.1

特首李家超昨出席《施政報告》電台聯播節目稱，本港生育率跌至0.9，即每對夫婦平均只有0.9名子女，但生育率需要有2.1，社會才能正常運作。對於有剛誕第四胎的聽眾反映未能受惠於2萬元獎勵金和優先選樓計劃。李回應稱，每日都有孩子出生，無論將措施生效日定在何時，均會有人無法受惠。

稱倘針對特定階層 行政費高

另有聽眾認為今次生育福利不惠及中產階層，又稱聽聞少數族裔對獎勵金反應頗佳，擔心會遭濫用。李家超指出，政策目標是宏觀地鼓勵市民生育，若針對特定階層等「微觀」方式，例如加入資產審查，行政費會較高，甚至多過得益。

不認同離港者因沒有信心

被問到本港不少年輕夫婦不願生育甚至帶小朋友離港，反映對香港前景欠缺信心，如何說服他們留港和生育，李家超回應指每個人都有自己想法，離港原因亦很多，不認同他們離開是因為對香港沒有信心，又重申本港正處於由治及興的階段，有很多機遇。

政務司長陳國基亦指出，若要保持本地人口水平，每名女性需平均生育2.1名子女，很多發達城市都難以做到這點。他強調尊重選擇不生育的年輕人，「有些人鍾意寵物多過細路仔」，但希望為想生育但面對困難的家庭提供住屋及經濟等支援，同時釋出政府鼓勵生育的信息，令大型企業向有子女的僱員提供友善的工作環境。

被問到中產是否未能受惠於政策，陳國基反駁稱新生嬰兒獎勵金無分階層，如中產想抽居屋，亦能受惠於「家有初生優先選樓計劃」。政務司副司長卓永興補充，中產同樣能使用輔助生育服務及鼓勵生育政策的稅務扣減，「入息愈高，受惠愈大」。

至於讓有新生嬰家庭優先公屋上樓或在屋居優先選樓，會否對其他輪候者造成延誤，房屋局長何永賢表示，有1歲以下初生嬰幼兒的家庭只佔目前公屋輪候冊約4%，即使日後申請的新生嬰家庭「多了1倍甚至3倍，都係10%」，料影響不大。

明報記者

（2023年施政報告）