啓德線東九線未有動工期 李家超：寫得落去一定做

議員憂倘非港鐵營運

票貴或寧搭巴士變浪費

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽昨問及啟德運輸系統及東九龍線何時落成，稱很多居民均怕「又要研究又要等」。李家超說「縱然兜兜轉轉，曾經有改動，而家都落實」，又稱施政報告中3個運輸系統，東九龍線及啟德系統會較洪水橋/廈村先推展。就上述兩項目，消息稱當局參考雲巴、智軌和巴士快速交通系統技術認為均可行，未有定案。

議員田北辰及鄧家彪均關注兩項目收費問題。鄧指出，如非由港鐵營運，市民乘搭系統到港鐵站需付兩次車費，但觀感上「都係搭鐵路」，加上如系統收費較高，市民或寧搭巴士，導致系統使用率低，浪費公帑。鄧又預料東九龍線較大可能出現相關情况，因沿線較多基層，促政府考慮營運商收費水平，並研究轉乘優惠等，增加使用率。

田北辰倡准發展上蓋 吸投標

田北辰則分析，如東九線按消息所料非全高架、建穿山隧道，有相關經驗的港鐵或可入標，由港鐵承辦對市民有好處，可少付一程車錢，惟營運該線很大可能蝕錢，影響收費水平。政府須設法提高各界入標意欲，如續沿用「鐵路加物業」方式，容許車站發展上蓋。

（2023年施政報告）