港大設衛生研究院 偕劍橋研疫苗技術落戶

馬會30億助防疫 鞏灣區聯控

2003年SARS後，馬會撥款5億元成立衛生防護中心；今次本港經歷3年新冠疫情，馬會捐出30億元，支援應對傳染病爆發工作，為該會歷年其中一項最大捐款。

馬會稱，將支持醫衛局及衛生防護中心加強準備工作，應付未來的傳染病疫情，包括預防和監測新發傳染病、加強應對疫情的準備能力、針對新發傳染病做研究和應急準備，以及鞏固大灣區聯防聯控工作。消息稱，政府將加強衛生防護中心能力，並探討加強識別和隔離患者的流程、配套和設施，以及防疫物資的管理和編配等。

資助5年人才培訓 灣區育醫護

馬會捐款將資助港大公共衛生學院，在本港成立「賽馬會環球衛生研究院」的環球總部，聯同劍橋大學和國際疫苗研究所，將先進疫苗及轉發技術落戶香港，研究公私營合作，推動本地和區域的疫苗研發工作，促進科技成果轉移。

捐款亦資助為期5年的人才培訓計劃，在大灣區和其他地方培訓醫護及健康衛生專才，提升專業水平，應對未來大型新發傳染病疫情。

（2023年施政報告）