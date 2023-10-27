搶才為何選越南等3地 特首：發展好 非法入境風險減

未正面回應針對哪方面人才

李家超解釋，政策方向是開拓所有可能性，並稱希望開拓東盟國家和東南亞國家，形容該些國家是香港鄰居，交通等方面較容易。他強調有信心在逐步開放、確保風險可控下，讓本港有最大得益和有最大競爭力。陳沛良亦問到港府會針對上述3國哪一方面人才，李家超未有正面回應。

政務司長陳國基昨在記者會上亦被問到為何選擇從越南、老撾和尼泊爾搶人才，他稱相關國家過去因為種種原因，經濟發展不太好，亦有逾期居留、偷渡問題，以致本港對一些國家實施限制，但相關國家近年經濟進步很多，當局經平衡後認為再容許相關國民來港工作、旅遊，出入境風險應已低很多。他舉例，越南經濟發展不錯，亦有人才，從廣攬人才角度而言，歡迎這些國家可恢復簽證申請。

（2023年施政報告）