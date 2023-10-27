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搶才為何選越南等3地 特首：發展好 非法入境風險減

【明報專訊】《2023年施政報告》提出開放越南人才來港就業簽證，放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」，亦開放老撾和尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀教資會資助院校。立法會選委界別議員陳沛良昨日關注選擇該3個國家作為搶人才政策有何考慮因素，特首李家超表示，香港要有更大競爭力，要吸引不同地方人才，盡量開放搶人才策略，指一些以往有管控措施的國家，現時發展很好、非法入境機率減低，故作出平衡和有序開放。

未正面回應針對哪方面人才

李家超解釋，政策方向是開拓所有可能性，並稱希望開拓東盟國家和東南亞國家，形容該些國家是香港鄰居，交通等方面較容易。他強調有信心在逐步開放、確保風險可控下，讓本港有最大得益和有最大競爭力。陳沛良亦問到港府會針對上述3國哪一方面人才，李家超未有正面回應。

政務司長陳國基昨在記者會上亦被問到為何選擇從越南、老撾和尼泊爾搶人才，他稱相關國家過去因為種種原因，經濟發展不太好，亦有逾期居留、偷渡問題，以致本港對一些國家實施限制，但相關國家近年經濟進步很多，當局經平衡後認為再容許相關國民來港工作、旅遊，出入境風險應已低很多。他舉例，越南經濟發展不錯，亦有人才，從廣攬人才角度而言，歡迎這些國家可恢復簽證申請。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕尼泊爾 老撾 越南 施政報告

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