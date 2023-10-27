李家超否認社會有信心危機 稱設大型項目融資架構 保公共財政持續

立法會昨舉行《施政報告》答問會，多名議員關注各項刺激經濟措施。新民黨何敬康稱，港股交投疲弱反映社會出現信心危機，關注未來如何振興經濟及股市，維持各地投資者對本港的信心。李家超說，不認為香港出現信心危機，相信機遇仍比挑戰多，亞洲及內地經濟仍迅速增長，香港今年本地生產總值亦料有增長，「我們不應妄自菲薄，我們有危機感，但不要太過自己嚇自己」。

政府最新財政儲備跌至不足7000億元，對於如何應付大型基建和發展項目，李家超承認政府收入面對負面因素，但施政報告提出大型發展項目融資架構，將善用市場資金支持基建發展，政府同時會確保公共財政可持續性。

施政報告宣布將股票印花稅由0.13%降至0.1%，金融服務界議員李惟宏質疑減幅不夠進取。李家超回應稱，前年上調股票印花稅旨在增加政府收入，最直接是先「回到原狀」。他認為調整稅率難作科學計算，環球經濟、息口、資產等因素均影響股市交投，亦難估計減稅率後對政府收入的影響，因此下調至加稅前水平最穩妥，是平衡政府收入及增加市場流動性後的決定。

4指標未達 倘涉疏懶會嚴肅跟進

去年施政報告提出110項績效指標，當中4項未如期完成，包括更新《公務員守則》。李家超稱，不達標均有可接受的客觀因素，他不會盲目要求只按指標工作，若不達標涉及疏懶、不盡職、有歪念將嚴肅跟進。

（2023年施政報告）