刺激交投「難只靠減印花稅」 多方推動外企來港

李：回到加稅前最直接 須顧收入

陳茂波說，政府提振流動性的措施，除降低印花稅等交易費用，也有包括改善市場結構、交易機制、吸引國際企業和資金等多方向措施，處理股票流動性的問題時，需整全地檢視。財金官員過去對減稅刺激成交有保留，陳回應指措施是官員及特首李家超商議討論後的集體決定。

另外，李家超回應議員質疑股票印花稅減幅未夠積極時，認為稅率減幅難從科學精算得出，因影響股市交投有很多因素；當局降低印花稅率，除提升流動性也為增加股市競爭力，故需減少一些股市負面元素，最直接可以考慮的措施是將稅率回復至加稅前原狀，同時他們亦要考慮降稅會對政府整體收入有多少改變。

今年港股新股上市數目減少，陳茂波指今年香港股市表現一般，對港股上市數目會有影響，故當局以多方措施推動國際公司和資金來港，當流動性提高會對股價有支持，可增加企業來港上市意願。

有業界人士對政府沒全面撤銷買家印花稅及新住宅印花稅、只將稅率減半至7.5%感可惜，房屋局長何永賢回應指本港一半住宅是私宅，住屋影響經濟也影響民生，故需平衡穩定樓市，認為稅率減半是合適小心的做法；當局正留意多個因素包括利率急升、經濟前景不穩定等。

人才未成永居須補稅 違者可罰10倍

至於為海外人才提供置業印花稅實施「先免後徵」，何永賢指如海外人才最終沒成為香港永久居民，需30日內補交稅款，否則罰款額最高是指明款項的10倍。陳茂波補充，政策目標首要保障市民能負擔首次置業，現時供需環境與引入辣招時不同，較重的辣招出現調整空間。而當局仍維持7.5%稅率，是和未置業的永久香港居民作區別。

（2023年施政報告）