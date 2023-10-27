新猷年增數十億經常開支 未擬加稅 陳茂波：印花稅賣地遜預期 財赤將超年初預算

陳茂波昨在記者會稱，香港作為細小全開放經濟體，稅收隨經濟環境波動，今年度印花稅和賣地收入亦比以往少。他指今年第三季經濟環境持續困難，面對利率持續上升，影響貨物需求，某程度上打擊巿場信心；且歐美貨幣政策估計持續偏緊，市場預料持續時間較預期更長，加上地緣政治局勢持續升溫，為經濟帶來更大不確定性。

稱應看周期 不用執著每年盈餘否

惟他強調，經濟周期有高有低，檢視本港經濟時，應觀察整個周期，因此經濟總體平衡便可，不用執著於每年是赤字或盈餘。他又指政府有措施增強發展動能和引入企業，最近「引進重點企業辦公室」公布已成功引進30間企業，未來幾年會創造1萬個職位，大多屬於中層以上和科研人員，有助增加稅收，支持民生工作。

至於大型基建項目融資方面，陳表示當局做決策會考慮回報率，認為可運用私人市場力量，如部分動用市場資金，部分動用「自己錢」。他說過去數年市民希望有穩定而風險不高的投資，如當局認為基建項目有回報，可否有部分措施作為予市民認購的債券。

仍重傳統市場 東盟中東未來重點

問到新公布措施是否側重東盟及一帶一路附近的國家，及是否放棄傳統歐美市場，陳茂波回應指外資在香港有入有出，不用太介意出現短期變動，強調仍很重視傳統市場，要鞏固美國市場、美國資金，但受地緣政治影響，本港亦要開拓新市場，而東盟及中東是未來重點。他舉例說，一個中東國家的主權基金規模可達上萬億元，形容是重要資金來源，本港要考慮吸引更多好的公司來港上市，並吸引更多資金匯聚香港。

至於「減辣」措施方面，陳茂波稱，現時與當年推出樓宇需求管理措施時的市况，例如交投量、炒風、供應量及經濟環境都不同，綜合考慮因素後，認為現時減去部分稅項合適。

明報記者

（2023年施政報告）