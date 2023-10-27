紅磡站周邊重新規劃 增商住樓締活力海濱

邀港鐵研究 紅館用途不變

發展局長甯漢豪稱，紅磡站為數條大型鐵路線匯聚地，人流匯集，惟「如果大家睇完演唱會，想行返去尖東或海濱一帶，其實唔係咁好行」，政府認為可趁是次契機，做好紅磡海濱和尖東的連繫。她說，紅館以南土地現多為空置，以往為貨物運輸設施。局方昨公布，所涉約10公頃用地包括紅磡站旁的多層停車場、港鐵紅磡大樓等，以及紅館以南、鄰近尖沙嘴海濱花園的前九鐵貨倉用地（見圖）。

消息稱，當局會考慮重置停車場及港鐵紅磡大樓，不排除改為紅磡站上蓋物業，以釋放商住樓面。由於現時相關土地屬其他用途，故日後需改劃。消息強調紅館用途不會改變，附近海濱用地不會發展住宅。

紅隧巴士站參考理大3層平台方案

消息亦稱，由於現時紅隧收費廣場巴士站已使用多年，故是次亦研究如何改善候車環境。理工大學近年計劃在紅隧收費廣場興建3層高綠化平台，地面層為巴士站，上方為園景公園、休閒設施、室內展覽場地和餐飲設施等，平台會從收費廣場向南延伸至海濱，以連接維港多層觀景台。消息稱當局會考慮有關方案，惟或不全面採用。

另外，施政報告亦交代東鐵線白石角站進展，政府稱會繼續深化相關研究，爭取2025年開展城市規劃法定程序。港鐵指正研究建造工程，會與政府保持緊密聯繫。

（2023年施政報告）