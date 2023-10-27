「劏房組」黃偉綸：取締有過渡安排 免無家可歸

凍登記阻不達標劏房增 訂標準後或立法取締

被問到收緊劏房標準後會否設立劏房發牌制度，黃偉綸昨在記者會表示，暫不估計日後處理方法，但會以登記形式阻止不合標準的新劏房出現。他說未必所有劏房都不符標準，強調當局推措施會安排過渡時間，例如讓業主改動單位以符合標準，或待住戶租約完後才取締，具體措施有待工作組商討。他強調解決劏房問題不能一蹴即就，需要時間、社會各界共識及公眾支持。

主要政府人員組成 納各方意見會諮詢社會

至於解決劏房問題工作組會否參考劏房租務管制研究工作小組，邀請非政府持份者參與，黃稱小組主要由政府人員組成，但研究過程會廣納各方意見，並有聚焦的社會諮詢。他又說，工作組需於明年8月中完成四大範疇建議並提交特首考慮，而未來10年的第二個5年期、當香港公私營單位供應增加時，社會將更有底氣處理劏房問題。

工聯會立法會議員鄧家彪認為小組用10個月時間深入調研合理，因需充分掌握全港劏房分佈、人口特徵等，待首階段簡約公屋落成，就差不多可讓居於惡劣劏房的住戶搬往新建公營房屋。社協副主任施麗珊表示，當局需安置受影響劏房住戶於過渡房屋或簡約公屋，或提供現金津貼讓他們租住市區質素較好的劏房。

（2023年施政報告）