「劏房組」黃偉綸：取締有過渡安排 免無家可歸

【明報專訊】特首李家超前日於《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，身兼工作組長的副財政司長黃偉綸表示，短期內將成立跨部門工作組，爭取下周召開首次會議，形容時間緊迫，但有百分之百信心在10個月內完成工作。他說會展開「凍結登記」以掌握全港劏房情况，防止不合標準劏房增加；而為劏房訂立標準後，或需訂立新法例，賦權取締不達標劏房，亦會充分考慮過渡及後續安排，以免住戶無家可歸。
凍登記阻不達標劏房增 訂標準後或立法取締
被問到收緊劏房標準後會否設立劏房發牌制度，黃偉綸昨在記者會表示，暫不估計日後處理方法，但會以登記形式阻止不合標準的新劏房出現。他說未必所有劏房都不符標準，強調當局推措施會安排過渡時間，例如讓業主改動單位以符合標準，或待住戶租約完後才取締，具體措施有待工作組商討。他強調解決劏房問題不能一蹴即就，需要時間、社會各界共識及公眾支持。
主要政府人員組成 納各方意見會諮詢社會
至於解決劏房問題工作組會否參考劏房租務管制研究工作小組，邀請非政府持份者參與，黃稱小組主要由政府人員組成，但研究過程會廣納各方意見，並有聚焦的社會諮詢。他又說，工作組需於明年8月中完成四大範疇建議並提交特首考慮，而未來10年的第二個5年期、當香港公私營單位供應增加時，社會將更有底氣處理劏房問題。
工聯會立法會議員鄧家彪認為小組用10個月時間深入調研合理，因需充分掌握全港劏房分佈、人口特徵等，待首階段簡約公屋落成，就差不多可讓居於惡劣劏房的住戶搬往新建公營房屋。社協副主任施麗珊表示，當局需安置受影響劏房住戶於過渡房屋或簡約公屋，或提供現金津貼讓他們租住市區質素較好的劏房。