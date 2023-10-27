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未來10年熟地 北都人工島佔半 3370頃料公私建逾50萬伙 新田科技城2027/28供地

【明報專訊】政府昨日公布未來10年可供發展土地（俗稱「熟地」）供應預測，以及未來5個年度落成的公營房屋造地情况，預計熟地供應共約3370公頃（見表），可提供約51.5萬個公私營房屋單位，以及約1122萬平方米經濟用途總樓面面積，當中逾半熟地來自交椅洲人工島及北部都會區。本報對比去年土地預測，當局今年預測明確提出「新田科技城」為其中一個土地來源，最快2027/28年度提供土地。有前土地供應專責小組成員認為，今屆政府土地預測較實在，並反映政府「可以將基礎建設做得快」。有民間團體認為部分造地計劃已規劃多年，非今屆政府功勞，另指當局收回棕地計劃愈來愈慢。

較去年預測多90頃 元朗南將軍澳提早供應

發展局長甯漢豪昨稱，上述3370公頃「熟地」比去年預測的10年期供應多90公頃，其中1400公頃來自北都，人工島則佔約400公頃，即逾半來自該兩大發展項目。她說，若以去年「熟地」供應10年期預算的首年度計算，當時預計可提供約110公頃「熟地」，觀及本財政年度預測的相關數字，可供應約120公頃「熟地」，較原先目標多10公頃，並主要來自東涌新市鎮及改劃用地。

本報對比去年的預測發現，當局今年預測明確提出「新田科技城」為其中一個主要土地供應，最快2027/28年度供應土地。至於「元朗南新發展區」則較去年預測提早4個年度，即由2031/32年度提早至2026/27年度供應土地；「將軍澳第137及第132區」則由2028/29年度提早至2025/26年度供應土地。

後5年期公屋建26.43萬伙

多去年公布3.19萬

此外，發展局昨亦公布10年期的後5年期、即2029/30至2033/34年度落成公營房屋造地情况，預計整體公營房屋建屋量達26.43萬伙，較去年公布的後5年期（2028/29至2032/33年度）多約3.19萬伙。

前土供組成員：數字較實在 可基建先行

本研社：部分早已規劃 回收棕地趨慢

前土供組成員、測量師學會前會長劉振江稱，目前政府土地供應數字較實在，認為當局可加快提供部分住宅，以新田科技城為例，該項目明年已可落實分區計劃大綱圖。他說，若政府有決心收地，認為可做到基建先行。

本土研究社成員陳劍青表示，部分主要造地計劃早於10年前已規劃，例如新界東北、古洞北、洪水橋等，並非全是今屆政府加快造地。他認為今屆政府在收回棕地方面愈來愈慢，例如早前政府曾建議10多幅合適棕地可興建公營房屋，部分遲遲未有時間表。他說，雖然公營房屋供應量增加，但仍要視乎未來以什麼方式分配，擔心若資助出售房屋比例太多，或未足以解決基層住屋問題。

明報記者

（2023年施政報告）

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