推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先

自資大學可申請 專上學院須先升格

政府消息稱，院校毋須改名為「應用科學大學」，形容相關發展「是一個品牌」，冀扭轉社會對職專教育負面觀感。《施政報告》稱，政府將向「應用科學大學」提供財政和配套支援，包括優先考慮將「應用科學大學」的合資格課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），且提供額外資助，鼓勵院校開辦與專業技術相關的應用學位課程及加大報讀誘因。

都大校長林群聲表示，都大是香港唯一具自行評審資歷資格的自資專上院校，一直因應社會需求，開辦不同範疇包括應用科學方面的課程；大學樂意充分發揮靈活辦學的優勢，籌辦更多切合行業需要的課程。都大稱，「運動及康樂管理榮譽工商管理學士」及「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」早前已納入教育局「應用學位課程先導計劃」。

職業訓練局（VTC）昨稱，轄下香港高等教育科技學院（THEi高科院）一直提供應用科技為本的學士學位，THEi將按評審局訂立的要求積極朝應用科學大學方向發展及規劃 。東華學院校長陳慧慈對應用科學大學政策感十分鼓舞，相信能有效提升職專教育的社會地位。

《施政報告》亦稱預留啟動資金支援有潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」，提升職業專才教育在社會、家長和學生心目中地位。

（2023年施政報告）