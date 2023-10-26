明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書

【明報專訊】新一份《施政報告》再提出「搶人才」措施，宣布昨起開放越南人才來港就業簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻，另會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀教資會資助院校。下月起亦擴充高端人才通行證計劃（下稱高才通）合資格大學名單，增加8間內地及海外院校至184間，政府消息稱包括武漢大學、西安交通大學及部分海外酒店管理類院校等。

高才通大學增8間 部分為酒店管理校

擴充高才通合資格大學名單方面，政府消息透露，更新名單實際是增加兩個大學排行名單，考慮到原有4張百強大學名單未能涵蓋「專科大學」、即專門提供個別課程的院校，基於本港缺乏酒店管理類高才，故新增相應名單。

另一新增名單是過去5年上海交通大學中國大學學術排名首10名院校，總共12間，其中9間院校本已在現時名單，新增3間分別為武漢大學、西安交通大學、哈爾濱工業大學。消息稱未來高才通合資格大學名單將基於此6張大學排行名單每年更新。

實體人才服務辦公室本月30日成立，將專責支援來港人才、制訂人才招攬策略及跟進人才入境後發展和需要。政府消息透露，去年推出的人才服務窗口線上平台至今處理逾7000宗查詢，實體辦公室是為追蹤來港高才就業情况，正計劃聯絡入境處索取經高才通來港者資料，並在人才來港半年後發放問卷了解其就業、配偶就業及子女就讀狀况。政府亦宣布將由旅發局前總幹事劉鎮漢擔任人才服務辦公室總監。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕人才服務辦公室 高才通 李家超 施政報告 搶人才

上 / 下一篇新聞

新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
網安明年交草案 設部門擬通報機制
網安明年交草案 設部門擬通報機制
73項新KPI 修公僕守則延明年初
73項新KPI 修公僕守則延明年初
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
接駁中鐵線 荃灣線往東延
接駁中鐵線 荃灣線往東延
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先