開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書

高才通大學增8間 部分為酒店管理校

擴充高才通合資格大學名單方面，政府消息透露，更新名單實際是增加兩個大學排行名單，考慮到原有4張百強大學名單未能涵蓋「專科大學」、即專門提供個別課程的院校，基於本港缺乏酒店管理類高才，故新增相應名單。

另一新增名單是過去5年上海交通大學中國大學學術排名首10名院校，總共12間，其中9間院校本已在現時名單，新增3間分別為武漢大學、西安交通大學、哈爾濱工業大學。消息稱未來高才通合資格大學名單將基於此6張大學排行名單每年更新。

實體人才服務辦公室本月30日成立，將專責支援來港人才、制訂人才招攬策略及跟進人才入境後發展和需要。政府消息透露，去年推出的人才服務窗口線上平台至今處理逾7000宗查詢，實體辦公室是為追蹤來港高才就業情况，正計劃聯絡入境處索取經高才通來港者資料，並在人才來港半年後發放問卷了解其就業、配偶就業及子女就讀狀况。政府亦宣布將由旅發局前總幹事劉鎮漢擔任人才服務辦公室總監。

（2023年施政報告）