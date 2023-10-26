居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，舊有機制下若擔保期臨近完結，銀行或會扣減按揭成數或還款年期，過了擔保期的居屋，銀行更會要求買家做壓力測試。新措施下，更多高樓齡資助房屋將重返擔保範圍，買家可免壓測申請「925按揭」（即九成及25年還款期的按揭），有助中低收入者及家庭置業，居屋業主亦可更易放售物業以換樓。

議員料釋放20萬伙

中原按揭董事總經理王美鳳稱放寬按揭擔保期可讓買家在居二市場有更多可供選擇單位，解決以往上會困難，減輕首期及上會負擔，促進居二市場交投量及流轉率，並提高白居二計劃成效。

選委界立法會議員周文港歡迎政府延長居屋按揭貸款保證期至50年，相信可釋放超過20萬個居屋單位，每年可幫助最少近4500名白居二買家及不計其數公屋綠表買家圓置業夢。周又稱，目前全港約35.2萬伙居屋中，近5萬個樓齡逾40年但不足50年，擔心仍會「冰封」，建議政府於措施落實後一年檢視成效，適時考慮延長至「60年減樓齡」。

（2023年施政報告）