覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」

未來5年公營屋連簡屋17.2萬

李家超說，去年《施政報告》針對公營房屋供應提量、提速、提效、提質的措施，取得一定進展，輪候時間「封頂」，由高峰約6年回落至5.3年，正逐步向2026/27年度降至4.5年的目標邁進，扭轉多年升勢。

整體土地供應亦續有進展，李家超說，至2048年的30年期內預計將達7000多公頃，減去預計需求，可建立最少1000多公頃的土地儲備。根據最新數據，未來10年熟地供應量達3370公頃，比去年預測多出90公頃，全來自政府主導的項目。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認同本屆政府覓地建屋工作成果，他盼政府能把更多公營房屋項目納入「提前上樓計劃」，加快建成及入伙，為重新達至公屋3年上樓設立時間目標。

（2023年施政報告）