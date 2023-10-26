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設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置

【明報專訊】未來10年公營房屋供應多於預計需求（見另稿），為政府帶來解決「劏房」問題契機。特首李家超昨於《2023年施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，由副財政司長黃偉綸任組長、房屋局長何永賢任副組長，用10個月深入調研，就包括為劏房居住環境設定最低標準、取締不合最低標準劏房等4個目提出建議。消息稱，當局會研究不同措施可行性和成效，當中包括透過立法以實施分間單位登記或發牌制度；並稱10年前「長遠房屋策略督導委員會」曾討論發牌制度以規管劏房質素，最後放棄，是缺足夠單位安置，現時公屋供應增加有助推展措施。

李家超表示，現時約22萬人居住在約11萬個劏房單位，初步調查顯示，許多劏房居住環境不理想，不少住戶等待上樓。他稱工作組將為4個目標提出建議，包括設定最低標準劏房，如樓宇安全、消防及衛生要求、居住面積等；提出取締不合最低標準劏房方法；防止不合最低標準劏房再增；提出有序解決方案，包括所需行政和立法建議。

10個月調研 提取締不合規劏房方法

李家超昨在記者會被問到港澳辦主任夏寶龍前年提出冀香港「告別劏房、籠屋」，現時港府用10個月訂定方案是否急市民所急，他說劏房是多年累積問題，形容「冰封三尺非一日之寒」，過往多推出短期措施，一直欠全面解決方案，本屆政府現踏出一步解決問題，希望逆轉劏房趨勢。李又稱，非所有劏房環境都惡劣，需針對訂定標準，確保有序改善。

居於深水埗劏房3年多的李伯稱，約60呎劏房月租2500元，單位一劏十及僅以木板分間，無窗戶和通風系統，「一個牀位、有廁所，就係咁簡單，轉身都唔得」，盼政府可提供現金津貼及立法規管房租。

施麗珊：居民憂一取締會被趕走

「告別劏房行動」召集人立法會議員鄭泳舜建議，劏房最低標準定為人均面積不小於5.5平方米，整個面積不小於7平方米、起居空間不矮於1.8米、有窗戶及基本通風設施、不存結構安全隱患如天花或牆壁有鋼筋外露等。鄭冀當局盡快立法，並研究登記或發牌制度。社協副主任施麗珊表示，不少劏房居民關心若取締不合規劏房會被趕走，建議設安置措施。她又建議，被評定不合最低標準劏房，業主應在6個月內改善，否則不可再出租。

明報記者

（2023年施政報告）

相關字詞﹕房屋 施政報告 劏房

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