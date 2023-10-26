醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點

【明報專訊】政府鼓勵港人北上退休，《施政報告》提出一系列跨境醫療和安老措施，包括明年推出試點計劃將長者醫療券內地使用範圍由港大深圳醫院及旗下中心，擴至約5間大灣區醫療機構，另涵蓋深圳個別牙科機構。政府消息稱當局正物色機構，料涵蓋香港長者退休熱點；監管則由內地負責，若發現機構違規，港府可取消合約。
多名議員提出醫療券涵蓋內地三甲醫院，醫衛局長盧寵茂曾稱使用醫療券的機構須符合港式管理和港資。消息稱當局目前認為港資非最重要，關鍵在於能否配合本港需求，例如機構是否熟悉醫療券、服務模式和地理位置是否配合香港長者；三甲醫院是其中一個考慮，但非唯一因素，僅作為質素保證參考。
內地監管 出事醫局跟進病人
政府提出向合適的大灣區醫療機構採購醫療服務予港人，消息稱，預料涵蓋低風險且本港輪候時間長的服務，包括放射診斷及低風險介入程序如照胃鏡，下一步才研究其他程序如全關節置換術，亦不排除先在港大深圳醫院推行；監管將由內地負責，倘出事故，醫管局須負責跟進病人情况。
安老院舍涵更多內地城市
廣東院舍照顧服務計劃明年擴至內地機構營辦的指定安老院，涵蓋更多大灣區內地城市，並探討資助綜援長者入住上述計劃院舍。消息稱社署會物色院舍，料先涵蓋較多港人居住、交通方便的城市，又指政府內部就挑選擴大醫療券及院舍計劃的城市時無協調，惟認為能用醫療券的地方較能吸引長者。
（2023年施政報告）
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