醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點

多名議員提出醫療券涵蓋內地三甲醫院，醫衛局長盧寵茂曾稱使用醫療券的機構須符合港式管理和港資。消息稱當局目前認為港資非最重要，關鍵在於能否配合本港需求，例如機構是否熟悉醫療券、服務模式和地理位置是否配合香港長者；三甲醫院是其中一個考慮，但非唯一因素，僅作為質素保證參考。

內地監管 出事醫局跟進病人

政府提出向合適的大灣區醫療機構採購醫療服務予港人，消息稱，預料涵蓋低風險且本港輪候時間長的服務，包括放射診斷及低風險介入程序如照胃鏡，下一步才研究其他程序如全關節置換術，亦不排除先在港大深圳醫院推行；監管將由內地負責，倘出事故，醫管局須負責跟進病人情况。

安老院舍涵更多內地城市

廣東院舍照顧服務計劃明年擴至內地機構營辦的指定安老院，涵蓋更多大灣區內地城市，並探討資助綜援長者入住上述計劃院舍。消息稱社署會物色院舍，料先涵蓋較多港人居住、交通方便的城市，又指政府內部就挑選擴大醫療券及院舍計劃的城市時無協調，惟認為能用醫療券的地方較能吸引長者。

（2023年施政報告）